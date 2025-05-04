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胖都來開業 遭胖東來發律函 否認刻意模仿 稱「都」為董事長姓氏

【明報專訊】浙江嘉興一間新超市「胖都來」近日開業，惟因名字與河南許昌網紅超市「胖東來」相似，被質疑「蹭熱度」。「胖都來」昨日否認刻意模仿，並解釋「都」是取自集團董事長的姓氏。而胖東來已向涉事企業發出律師信。

高調邀葉璇等藝人宣傳

胖東來超市是河南第二大零售集團，去年以優質服務和體驗，收穫超高人氣和流量，有「超市界的海底撈」之稱，亦吸引不少企業向胖東來「取經」學習。不過近日網上片段所見，浙江「胖都來」開業，請來葉璇在內的多名藝人宣傳。他們高喊「商品豐盈、價格實惠」口號，被質疑無論超市名字或口號，均刻意模仿胖東來。

職員：胖寓意豐盈 品質才是關鍵

胖都來的工作人員回應傳媒時表示，賣場已於5月1日開業，售賣的商品以服裝和日用百貨為主，沒有刻意模仿胖東來。該公司還解釋，「胖」寓意豐盈、富足，「都」取自集團董事長的姓氏，並稱欣然接受大家對「胖都來」的善意調侃。公司更希望憑商品和服務，將這些調侃轉化為好口碑，還稱「畢竟名字只是符號，品質才是關鍵」。

根據工商資料查詢平台，浙江胖都來商業管理有限公司成立於今年2月，法定代表人為都建明，經營範圍涵商業綜合體管理服務；日用百貨銷售等。

律師認為胖都來涉侵權

往例正牌因「註冊在先」原則敗訴

對於胖都來的名字，胖東來在網上回應稱，已經取證並向市監局提交投訴書，並已向胖都來公司郵寄律師函。強調公司會持續跟進事件。

有律師認為，胖都來的做法很可能構成侵權。據「每日經濟新聞」，北京中銀律師事務所高景賀律師表示，商場取名「胖都來」涉嫌構成商標侵權及不正當競爭；胖東來具有較高的市場知名度，「胖都來」與「胖東來」僅一字之差，整體讀音和字形相似，若使用高度近似的名稱，公眾極易產生混淆，誤認為兩者存在特定聯繫。

事實上，內地過往不乏名字相近的「山寨名牌」，例如曾出現「雷碧」、「白事可樂」、「康帥傅」等。由於內地《商標法》的原則是「註冊在先」，導致不少正牌反而敗訴。近年一些著名品牌為保護自己商標，會提早註冊多個近似商標，例如正宗的「大白兔」奶糖廠家，便註冊了「大灰兔」、「大黑兔」等多個近似商標。

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