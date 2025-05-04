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中海油首用無人平台遠程開發南海油田

【明報專訊】中國海油深圳分公司番禺11-12平台昨（3日）在南海東部海域成功投產，這是中國首次應用無人平台遠程開發海上稠油油田。

位處深圳東南 水深約114米

新華社報道，番禺11-12平台是番禺10/11區塊聯合開發項目的核心設施，位於距深圳東南方向200公里、水深約114米的海域，高150.8米、重約7000噸，其在「颱風生產模式」、遠程復產、複雜原油處理等方面實現了新突破。

該平台具備智能採油、智能設備運維、智能安防等功能，相較傳統開發模式，採用無人化設計不僅可降低工程投資，每年可節省運維成本超千萬元人民幣。

遠程操控節省千萬運營成本

中國海油深圳分公司番禺作業公司副總經理陳小剛表示，番禺11-12平台為目前中國自主設計建造的智能化程度較高的海上無人平台。中國海油針對稠油特性，在平台集成了包括油氣分離、加熱、增壓外輸等智能化處理設備，攻克了稠油開採的技術瓶頸，同時具備遠程操控及復產能力。

番禺油田2003年10月投產，建有7座海上生產平台和一艘浮式生產儲卸油裝置，同時開發8個油田，累計生產原油5400萬噸。番禺10/11區塊聯合開發項目新建番禺10-1、番禺11-12兩座井口平台，聯合開發3個油田，高峰日產原油近2000噸。

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