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文革紀念日前現菊束 石筆仍存待後世書

【明報專訊】塔園重點建築文革博物館早在9年前已清空，不過記者近日探訪時發現，在這個無名館的正門台階上，有人端放一束菊花，花漸凋謝，看來擺放已有數天，無人移走。花束上沒留片言隻語，但已被賦予某種含義。汕頭一名文化系統人員得悉後表示驚訝，私下直言在「5.16」文革爆發紀念日前夕，此舉不尋常。

汕頭所處韓江冲積平原罕見高山，小小丘陵地上的塔山，有小寺一座，上世紀曾是區內登山郊遊勝地。然而，塔山上也有文革武鬥遇難者亂葬崗。

2005年，七旬老人彭啟安利用曾任汕頭前常務副市長的政壇餘溫，奔走籌款，帶領志願者籌建的塔園落成，對外開放，旋即引起海內外關注。當時地方政府採默許態度，部分機關部門甚至私下支持，前汕頭市長李春洪參觀後為此題字「警示後人」；汕頭市政府2005年還把塔山列入市級風景名勝區，一度稱山上有文革博物館。

左派輿論質疑「揭傷疤」，彭啟安曾解釋是善意，是為悼念亡者、銘記歷史、汲取教訓，不讓文革悲劇再次上演。惟進入新時代，風向變。一直致力為塔園「正名」的彭啟安，也因年邁心力不足，決定「服輸」，2015年把塔園經營移交塗城村委，只求續存。他2023年初病逝，享年92歲。

展櫃文物銷毀 石書無字免改造

目前塔園變成普通的人造風景區，與歷史無關。文革博物館內黑色石壁上原雕刻的文革圖文影雕，被水磨石取代，展櫃裏的文革文物被銷毀，正面的巴金畫像已消失，地面都是建築老化掉下的碎片。

整個塔園沒有變動的景點只有石筆鋒，高聳的石筆和旁邊的無字石書故然。彭啟安生前說過，無字，寓意歷史要待後人書寫。

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