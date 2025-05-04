塔山不留文革痕 文旅升級復「原貌」 20載生滅礙旅業 不搞反思搞「玩」意

在紅日漸漸西沉的午後，記者來到了塔山腳下，景區已不再收取門票，只是盤山公路也不再允許汽車上去。好在山不高，10分鐘可登抵環繞水庫的主景區。塔園在主景區後山，2005年，十幾個小山頭構建了文革博物館、思安塔、明鏡台、史鑑山屋、碑廊、石筆峰等一批「景點」。

如今，塔園所在處變成了僻靜地段，「注意安全」的牌子敬告遊人小心財物。當天是周末，一對登山父子氣喘吁吁上山，問為何而來，答曰要登頂，他們不知道剛路經的天壇造型建築，曾是大大有名的文革博物館。

遊人不知文革館 周圍僻靜少人

2016年文革爆發50周年前夕開始整改塔園，當時包括文革博物館在內各項紀念設施被圍擋「裝修」，蓋以社會主義核心價值觀、中國夢等宣傳語。隨後有關展品、雕塑、建築被進一步清理。

近日所見碑廊已無碑，數十塊雕刻各界名人悼念反思文革字句的石碑全部搬走；博物館亦無物，館內清空，文字圖畫雕刻抹平；思安塔內首層原刻有富商李嘉誠等各界捐款芳名錄，如今變成了佛堂；原國家主席劉少奇、原澄海縣長余錫渠等文革蒙難者，及主力終結文革的葉劍英等的塑像也去向無蹤。

劉少奇葉劍英塑像無蹤 黑貓變白

塔園廣場最大的石壁「塔園魂」，原刻有「文革是內亂」的中共歷史決議字句，9年前已換上社會主義核心價值觀，石壁旁有黑貓、白貓石像，黑貓已漸掉漆變白。思安塔旁原有中共元老任重夷題寫的「要以史為鑒，千萬不要讓文化大革命的悲劇重演」石碑，變成假山石。文革博物館附近，豎有時任國家主席胡錦濤關於歷史觀語錄的石碑亦已移走。曾被視為塔園的種種「護身符」，最終伴隨塔園消失。

塔山所在的汕頭市澄海區蓮上鎮塗城村，雖然文革受害者眾多，不過記者遊覽期間，村民多不願談及塔園和「文革」話題。曾參與塔園志願工作的當地知情者表示，塔園後來對地方當局帶來沉重壓力，而塔山是塗城村的集體土地，「政治敏感」致該村不僅無法實現最初支持反思的意願，反而阻礙旅遊經濟開發。

該知情者透露，經多年「改造」後，政府決定招商引資發展塔山風景區，結合澄海「玩具之都」情況，以「玩具+文旅」模式搞「塔山玩具之城」項目。知情者認為當局以「玩具」替代「傷疤」做法，是判斷「負面」影響已差不多消除，可致力推動文旅，既恢復塔山地區旅遊勝地「原有面貌」，也徹底「去文革化」。

投資4.47億拓塔山玩具文創產業

店家：有景點還需有消費

今年1月16日，澄海蓮上鎮政府與中慶集團廣東分公司、廣東長和實業有限公司簽署「汕頭·塔山玩具之城」項目戰略合作框架協議，合作開發運營。據官方資料，項目計劃總投資約4.47億人民幣，號稱要打造國內首個玩具產業線下互動體驗文旅產業平台，將「有力推動塔山風景區的轉型升級」，也成「玩具之都」澄海玩具產業展示窗口。

具體規劃方面，項目在水庫兩邊岸上，分別打造潮汕非遺文化體驗、澄海玩具主題體驗兩大片區。非遺區有塔山古寺、潮劇館、粥舖、涼茶、文創等，玩具區有毛絨玩具咖啡廳、動畫時光隧道、積木餐廳等。部分是現有建築或商店改造。

對於政府開發塔山旅遊，山上一名經營茶寮的老闆表示，有景點還要有人消費才行，「你看，魚糧（供遊客投餵水庫魚）兩塊錢一包也沒人買」，此前一些景點目前經營維艱，上山必經的「未來世界」景點早已荒廢，「政府的話，先聽着吧。」

明報記者

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