屢發不同調言論 經濟學家付鵬「休養」辭職

【明報專訊】多次就經濟問題發表與中國官方不同論調言論的東北證券首席經濟學家付鵬（圖），近日已經離職。付鵬去年11月曾因針對中國經濟困境的演講惹議，今年4月又質疑中國官方對美國關稅的反制策略是「掀桌子」，放棄投標機會。
公開信息顯示，付鵬自2020年2月起受東北證券研究所邀請出任首席經濟學家，至今5年。財聯社近日披露付鵬「因身體原因」已從公司離職，不再擔任東北證券任何職務。付鵬向媒體表示，過去幾年的高強度工作已對個人健康造成影響，因此在醫生的建議下，剛做完兩場大手術，要休養半年。為不影響公司工作及個人休養，他選擇主動辭職。
曾批社會禁說經濟不好
質疑對美反制措施
去年11月24日，付鵬在匯豐集團內部活動演講，稱中國經濟當前面臨嚴峻局面，問題遠比表面看到的嚴重得多，有效消費不足、中產階級隕落，官方刺激措施也無法像2008年般奏效。他也批評當前輿論環境不能說中國經濟的不好，並指出這會使資訊回饋形成謬論性錯誤，使決策層做出錯誤判斷。演講內容流出後引起廣泛關注。
今年4月初，美國總統特朗普宣布對中國加徵「對等關稅」後，中方祭出反制措施，又傳出付鵬對此質疑，稱特朗普此舉是採購商對供應商常見策略，若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈之外。