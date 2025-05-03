屢發不同調言論 經濟學家付鵬「休養」辭職

公開信息顯示，付鵬自2020年2月起受東北證券研究所邀請出任首席經濟學家，至今5年。財聯社近日披露付鵬「因身體原因」已從公司離職，不再擔任東北證券任何職務。付鵬向媒體表示，過去幾年的高強度工作已對個人健康造成影響，因此在醫生的建議下，剛做完兩場大手術，要休養半年。為不影響公司工作及個人休養，他選擇主動辭職。

曾批社會禁說經濟不好

質疑對美反制措施

去年11月24日，付鵬在匯豐集團內部活動演講，稱中國經濟當前面臨嚴峻局面，問題遠比表面看到的嚴重得多，有效消費不足、中產階級隕落，官方刺激措施也無法像2008年般奏效。他也批評當前輿論環境不能說中國經濟的不好，並指出這會使資訊回饋形成謬論性錯誤，使決策層做出錯誤判斷。演講內容流出後引起廣泛關注。

今年4月初，美國總統特朗普宣布對中國加徵「對等關稅」後，中方祭出反制措施，又傳出付鵬對此質疑，稱特朗普此舉是採購商對供應商常見策略，若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈之外。