北京聞風：五一假期促消費練內功 ／文：鍾鳴九

內地文旅專家表示，今年「五一」消費將呈現熱度高、人氣旺的態勢，文旅消費則成為拉動消費的重要動力，「文旅+」的特徵更加突出，即文旅行業對其他行業、其他品類消費的帶動作用更加突出。

文旅呈3特點 官商推「組合拳」提振

其中，有三大特點不可忽視。一是長線遊需求爆發；二是縣域消費將保持較快增長，特色縣域遊受更多消費者追捧；三是在離境退稅政策推動下，入境遊保持快增態勢。「攜程」數據顯示，今年「五一」假期入境遊訂單量按年激增173%。

假期期間，各地政府及企業推出多項消費支持政策，圍繞汽車、家電家居、交通出行、文旅服務等領域，通過補貼、消費券、交通優惠、文旅活動等組合拳，激發消費活力。比如，河南省計劃在「五一」期間發放4000萬元（人民幣，下同）文旅消費券；北京市則統籌全市文旅資源，準備推出1900餘場活動；黑龍江省策劃推出五大主題12條精品路線、100餘場演出等。

民眾昔重實物消費 今服務消費需求增

中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩指出，內地民眾過往更重實物消費，如今對服務消費的需求亦明顯增長，假期為相關消費提供了時間及空間。近年來，內地很多景點的開發水平大幅提升，本土文娛產品供給日益豐富，新產品、新技術、新賽道層出不窮。借助假期經濟，內地消費的質量、容量均得到提高。

今年以來，內地假期經濟持續火熱，成為提振消費的重要窗口。今年一季度，內地出遊人次17.94億，按年增長26.4%，居民出遊總花費1.80萬億元，增長18.6%。業內人士表示，今年以來，政府已推出一系列重要促消費政策，下步重點是加快落地、落實、落細，充分釋放政策效力。

文旅專家認為，公共假期是對市場管理的大考。針對假日消費市場，要重點做好市場監管工作，對節假日亂漲價等市場亂象應加大針對性監督力度。

吳薩表示，在美國提出「對等關稅」遏華的背景下，中國更需要做好自己的事。從提振消費的角度，應加快統一大市場建設，打通各種堵點難點，從而優化整體消費環境，充分釋放消費潛能，開拓新消費空間。

文：鍾鳴九