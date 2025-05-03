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五一首日全國出行增6.2% 猩猩丟石砸起哄客 海濱丟蜆獻禮哄客

【明報專訊】內地「五一」黃金周旅遊熾熱，全國多個景區因遊客爆滿紛紛限流，故宮等宣布假期門票售罄。旅遊熱潮衍生各種「奇景」，廣西南寧動物園網紅黑猩猩「丟那猩」疑因不滿太多人圍觀、起哄，前日向遊客投擲石塊導致一人受傷；山東日照海濱景區推出「龍王獻寶」活動，每天派車撒1.5噸蛤蜊到灘塗，給遊客體驗摸蜆。

石頭來源待查 馴獸師指「驅敵」

多段短片顯示，數百名遊客裏三層、外三層圍在猩猩活動區圍欄外，許多人對着園內一隻左手持大石塊的黑猩猩起哄、扮演猩猩叫聲，猩猩突然把石塊投向人群，現場遊客紛紛後撤、撐傘躲避，仍有一人被砸中，腿部受傷。南寧市文旅局回應稱受傷遊客送醫治療，已返回酒店，無大礙；至於石頭來源仍待調查。

擲石黑猩猩本名「山米」，2022年10月其擲物短片曝光而走紅，網民命名「丟那猩」，牠常向圍觀遊客投擲草皮、泥塊和糞便，2023年因投擲水樽砸傷遊客引起關注。今年3月，南寧動物園在當地傳統三月三上巳節期間，準備200個繡球給「丟那猩」投擲，吸引大批遊客。「紅星新聞」引述動物高級馴獸師稱，黑猩猩通過扔東西的行為，來驅趕牠認為的那些侵犯領地的不友好人類，「丟那猩」擲物不是為了取悅遊客，而是正在發脾氣，認為動物園應反思管理方式。

丹霞景區附近塌石 擊中4車、客四散

各地景區在旅遊旺季的管理手法同樣受關注。貴州赤水丹霞大瀑布附近道路前日山體崩塌，巨石砸中路邊4輛私家車，遊客四散逃亡。景區表示事發景區外，沒有人員傷亡，景區正常開放。惟「上游新聞」引述遊客謝女士稱，因景區停車場爆滿，工作人員指示他們把車停到事發路段；遊客楊先生一家經過，其母腿腳被碎石擦傷，小朋友手肘劃傷。

而在山東省日照市，有海濱景區五一假期推出「龍王獻寶」趕海（摸蜆）活動，網傳短片顯示，但景區派人駕車向泥灘撒蛤蜊，遊客紛紛拾蜆。景區工作人員稱，當地蛤蜊生長的地方有些深，遊客不容易挖出來，於是僱人從灘塗挖蛤蜊出來撒在泥灘，每天要撒1.5噸左右，「給遊客提供情緒價值」，提升摸蜆體驗。

多景區客滿限流 皇陵客嘆見人頭不見俑

內地黃金周出遊，難有好的「旅遊體驗」。陝西西安兵馬俑景區五一期間人潮洶湧，網民發短片稱「只見人頭不見俑」。上海外灘濱水區前日瞬時峰值5.8萬人，累計客流55.2萬人次，現場水泄不通。山東青島的棧橋也迎來客流量高峰，清晨6時已人滿為患。浙江杭州西湖景區昨湧入95.49萬人次，創五一假期單日歷史新高，網民呼「斷橋再次被壓斷」。

遊客集中出遊導致購票難，故宮博物院、國家博物館、三星堆博物館均公告五一假期期間預約已滿，九寨溝景區昨日和今天的門票已售罄。交通運輸部通報，「五一」假期首日，全社會跨區域人員流動量3.3271億人次，按年增長6.2%。

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