醫患矛盾未改善 暴力傷醫事件頻傳

天津骨科名醫遇害

南京鼓樓醫院院長捱斬

內地媒體報道，天津醫院的施襲者因不滿醫保報銷無法覆蓋全額手術費用而行兇，死者包括醫院運動損傷關節鏡二科副主任醫師駱巍。警方通報指，行兇的無業漢簡某（47歲）上月11日曾入院接受手術，欠款12,763元人民幣。簡某情格偏激，與醫護人員發生多次言語衝突後行兇。遇害的44歲駱巍是骨科名醫，社會職務包括中國中西醫結合骨傷科分會保膝專家工作委員會秘書長。

南京鼓樓醫院院長于成功與妻子當天夜間亦遭人尾隨，在自家門口遭砍傷。于成功目前已脫離危險，未發現于接診過該行兇者。然而，于成功妻子的傷勢如何則全無消息。于成功曾兩次前往美國哈佛大學從事消化器官的博士後研究，從南京鼓樓醫院主任醫師一直做到副院長及院長，擅長炎症性腸病診療。

衛健委早倡加強安保源頭治理

針對國內醫患糾紛經常出現暴力事件，國家衛健委在2021年9月與中央政法機關等，8部委聯手發出「關於推進醫院安全秩序管理工作的指導意見」，當中除了提及要全面提升醫院安防系統能力水平，還要求加強源頭治理。

文件提出多元化解醫療糾紛，醫院要加強醫患溝通，進一步規範投訴處理流程，力爭把醫療糾紛化解在萌芽狀態和初始階段。對於易引發矛盾激化的糾紛，醫院應當及時向當地公安機關、衛生健康行政部門通報，基層組織協助化解糾紛。對於有暴力傾向人員，警方及政府部門要落實穩控措施，嚴防發生個人極端案事件。

（綜合報道）

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