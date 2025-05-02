京名醫院桃色醜聞 燒出醫療體制弊端 衛健委啟最高層級調查 核查涉事者機構

涉事男醫被揭護情婦

不顧手術中病人離去

北京醫院眼科醫生谷瀟雅近日實名舉報其丈夫、中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛和多名同事發生婚外情。舉報信中指控，2024年7月5日，肖飛與其情人之一、規培（規範化培訓）住院醫師董襲瑩一起參與手術，其間董女的操作被巡迴護士斥責；肖飛將已經麻醉的病人留在手術枱上，帶董女離開手術室40分鐘後才返回。

一紙舉報讓公眾嘩然，隨後各種消息滿天飛，有稱董女的父母是體制內高級幹部，請到本身是中國工程院院士的協和醫院教授出面干預。中日友好醫院4月27日晚通報，決定開除肖飛黨籍、解除聘用關係。肖飛承認私生活有問題，但否認外界對其醫德的質疑，否認「將麻醉病人丟在手術台40分鐘」，不服院方短時間就決定對其重罰。

涉事女醫被指靠關係上位

論文篇幅短、有抄襲嫌疑

院方的處罰同樣未能解決公眾疑慮。當事人之一董襲瑩的學歷及北京著名學府協和醫學院「4+4」培養模式引發熱議。「4+4」指非醫學專業的本科畢業生，接受4年教育後可獲醫學博士學位。1997年出生的董襲瑩本科在哥倫比亞大學巴納德女子學院（Barnard College）讀經濟學，2023年畢業於首屆「4+4」培養模式改革試點班，畢業後進入中國醫學科學院腫瘤醫院工作，甚至參與制訂膀胱癌診療標準，進入中日友好醫院進行規培學習，繼而遇上肖飛。

網民質疑，董女僅憑幾年網課加一年實習就有資格上手術枱，一般醫學生在真正行醫之前必須先接受多年的學習和培訓，比如肖飛和妻子均畢業於北京大學醫學部的8年制本碩博連讀專業。董襲瑩還被發現，其指導老師是骨科院士，學位是內科，工作定在泌尿外科，博士畢業論文選題是婦科影像學，正文只有24頁，甚至與北京科技大學師生2022年提交的一項發明專利存在多處雷同。北科大學校辦老師昨日回應，將就論文事件展開調查。

協和「4+4」培養模式惹議

外界質疑這是「天賦異稟」，還是有特權「跳板」？肖飛4月30日接受「九派新聞」採訪時替董襲瑩辯護，「董醫生的在校成績非常優秀」，又認為她的畢業論文方向和從事領域相關，指摘網民「沒有這個知識背景，就不要胡說」。也有支持協和「4+4」試點網民呼籲協和醫學院開誠布公回應輿論關切。不過，協和醫學院「4+4」改革試點班招生網，前日被發現已經打不開，往年錄取名單也無法查詢。

事件引起大眾對醫生質素的擔憂，和對醫學生公平選拔的懷疑。有梗圖在網上流傳，來到大醫院的病人稱：「我可是托關係進來的」；醫生、護士和儀器器械說：「我也是托關係進來的……」網民稱「以後去醫院看病時，如何能規避開像董小姐這麼優秀的協和醫學博士？」「以後看醫生要查學歷，避免遇到4+4學制醫生」。

「烏有之鄉」文章形容，普通人多少年努力才能達到的成果，在世家門閥的面前似乎輕而易舉；如果董襲瑩不被曝光，去醫院行政崗幹兩年，再去衛健委，妥妥的醫療機關明日之星。「在看不見的地方，又有多少董襲瑩呢？未來必是中國社會公平的一大禍害！」

胡錫進指事涉公平關切

輿論籲勿止步個體追責

連日撰文呼籲當局公開回應事件的《環球時報》前總編輯胡錫進指出，持續追究董女的「4+4規培」學歷和她在院內工作安排是有意義的，這帶出了對協和醫學院和中日友好醫院如此著名機構管理漏洞的深度質疑；機構的問題才是事情的根本，涉及機會公平，更涉及人們對醫療安全的關切。

胡錫進認為，需要對醫療界進行一次客觀深入的調查，並對確認的問題堅決整改，不做掩飾，只有政府醫療管理機構才有力量推動這一切的開展。《新民周刊》也評論稱，此事不應止步於個體追責，而應成為醫療系統優化改革的契機；面對這場牽動公眾神經的醫療輿情，公眾期待一個令人滿意的答覆。

明報記者

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