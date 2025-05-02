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王毅籲金磚阻止強權 「退讓沒有出路」

【明報專訊】中國外長王毅當地時間4月30日在巴西利亞指出，金磚國家要明確表態「是允許單邊主義肆意蔓延，還是堅定倡導多邊主義？」他強調金磚國家必須毫不含糊地站出來阻止強權，直言「退讓沒有出路，團結才是希望所在」。

新華社報道，王毅以及中央外辦主任身分，出席第十五次金磚國家安全事務高級代表會議。王毅說，將國際政治交易化、國際貿易武器化，憑空製造訛詐籌碼，只會加劇各國間的信任危機，成為全球安全的真正風險。中方主張，金磚國家要做發展權利的捍衛者、團結合作的引領者、多邊主義的維護者。

王毅指出，金磚國家作為全球南方的第一方陣，不能坐視正當權益被肆意剝奪，必須毫不含糊地站出來阻止強權，旗幟鮮明地為發展中國家維護發展權利和空間；要應以平等尊重的正氣遏止施壓對抗，以團結合作的遠見超越唯利是圖。新華社報道，與會各方表示，金磚國家要凝聚共識、形成合力，反對一切霸凌，反對干涉主義，反對濫加關稅，捍衛全球南方共同利益。

盧拉讚中方堅定反制關稅 強調共同抵制單邊行徑

在會見巴西總統盧拉時，王毅稱中方堅決反制單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護發展中國家共同利益；面對風雨來襲，中國將保持定力，打牢根基，同時加強同金磚和全球南方國家合作，堅守多邊主義，維護國際規則。新華社引述盧拉表示，中方堅定有力反制「對等關稅」令人欽佩；中國正義之舉得到廣泛支持，個別國家不負責任的單邊行徑理應遭到共同抵制。巴方願同中方一道，決不允許強權凌駕於國際公理之上。

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