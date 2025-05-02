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機械人陪遊景區 改變民眾出遊體驗

【明報專訊】內地各大景區在「五一」假期來臨前，紛紛引入各式機械人，有的幫爬山，有的陪拍照，有的還能跳民族舞，不僅是景區吸睛亮點，更悄然改變了中國民眾的出遊體驗。

機械狗運物資 外骨骼助登山

五一來臨，湖南雙牌縣陽明山首次引入人形機器人做杜鵑花海嚮導，加入機械狗「賽博舞獅」互動，與遊客展開全天候互動。

在河南洛陽老君山景區，機械狗化身搬運工穿梭於山間運送物資。

西安市公安局雁塔分局配備警用機械人執行警務，協助疏導人潮、宣傳反詐和普法。外骨骼系統的「登山助力機械人」也湧入各泰山、黃山等各大景區。

「人形機器人陪遊客互動、做遊戲，增加良好出行體驗感。我們已收到景區的100多台人形機器人訂單。」湖南一間機械人有限公司銷售部經理郭強表示，溫州、保定、銀川等地景區，已推出太極舞劍、茶藝表演、陪伴爬山等功能的機械人；雲南、江蘇等地景區則用機械人直播帶貨、當咖啡館「店員」。

遊人觀日出塞泰山

重慶政府開放食堂爆滿

與往年一樣，人頭湧湧盛况在各地再現。昨凌晨，泰山山頂和山徑已塞滿準備觀日出遊客，公廁內也擠滿避寒的人。

此外，由於價格實惠且對公眾開放，重慶市榮昌區政府食堂昨迎來各地的遊客，截至中午已超過3000名遊客付款就餐；工作人員說，每次飯一端上來就「秒空」，飯碗都不夠用了。

（綜合報道）

相關字詞﹕泰山 機械人 遊客 五一假期

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