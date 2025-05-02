五一黃金周 各地推購物季谷消費 一線城市離境退稅旺 首日電影消費錄2億遜去年

促消費、穩經濟被視為應對外部挑戰的重要工作，各地圍繞假期推出一系列促消費舉措，希望以多元化文旅消費場景為假日經濟注入新動能。綜合內地媒體報道，上海市區昨出現人潮，第六屆上海「五五購物節」從4月底將持續到6月底，結合文旅和商場的活動，由官方給予補貼。

在福建，「購在中國，全閩樂購」2025年福建省五一消費季於五一前夕啟動。內蒙古商務廳也提前指導各盟市推出「活力內蒙古．樂享五一狂歡季」主題促消費活動，開啟內蒙古「五一」消費狂歡季。在重慶，「全域全季消費潮」暨2025中國（重慶）國際消費節將持續到5月31日，當局表示將為市民、遊客帶來諸多消費福利和消費新體驗。

川財政補貼發文旅消費券

在各地的消費季中，發放消費券是刺激消費的關鍵舉措。其中，上海浦東新區重磅推出「浦東嘉年華-購物狂歡季」系列活動，投入1.4億元發放「樂購浦東」零售消費券和汽車消費補貼。河南省在「五一」假期發放4000萬元文旅消費券，四川全省各地將通過「財政補貼+市場聯動」發放各類文旅專項消費券6800餘萬元，黑龍江省發放政府消費券5000餘萬元等等。

深「單包」退稅吸入境消費

滬拓退稅店增至千家

內地繼推廣「即買即退」服務後，上月底又把離境退稅門檻從500元下調至200元，將現金退稅限額從1萬元提高至2萬元，深滬等大城市連日配合推動。深圳在深圳灣萬象城、羅湖萬象城及羅湖金光華廣場三大核心商圈推出離境退稅「一單一包」模式，商店使用標準密封袋打包退稅商品，顧客離境時，海關查驗密封袋完整性後即可放行，當局稱這將進一步激發入境消費活力。

上海全面推進南京西路沿線商場、商戶等符合條件的商業企業納入離境退稅名單；全市累計備案的退稅商店已從原來3月底的700多家，目前突破了1000家。

在電影消費方面，據燈塔專業版數據，截至昨下午5時24分，票房錄得2億元，比去年同期的3.15億少1億多元。其中， 漫威英雄電影《雷霆特攻隊*》票房3321萬元 ，排在據香港真人真事改編的《水餃皇后》等多部中國電影之後。