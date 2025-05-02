「大公時評」斥長和「充耳不聞」

警告必要時可用國安法

繼國家市場監督管理總局周日（4月27日）表示交易各方不得採取任何方式規避審查，翌日外交部發言人促請交易各方謹慎行事，《大公報》昨發表「大公時評」文章，再度批評長和擬出售巴拿馬港口業務。文章表示國家已作明確指令，國家市監局及外交部開腔「是前所未有的嚴重警示」，斥長和「充耳不聞，執迷不悟」，如果堅持「一條路走到黑」，結果必然是「頭破血流」。文章稱除了《反壟斷法》，必要時亦可動用國安法律應對，籲長和作出明智抉擇。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，觀乎中央開腔及評論文章內容，國家市監局審查工作或面臨一些阻礙，有關方面欲向長和進一步施壓。對於可動用什麼國安法律，他指內地涉及國安的法規眾多，《反壟斷法》本身也是其中之一，認為要待中央完成審查後判斷是否牽涉國安問題，才會決定是否動用其他法律處理。

另外，中國外交部駐港特派員崔建春周二（4月29日）應約會見香港船東會主席Angad Banga等一行。船東會發言人說，Banga在會上表達船東會將宣揚香港仍有開放、可靠、可合作的國際環境，並積極支持香港航運業界與世界各地持份者更好相互配合，共同維繫全球供應鏈穩定。會方說，會進一步推動海事仲裁、船舶融資等發展，鼓勵香港航運在大灣區融合，相信上述做法有助國家發展及全球經濟。外交部駐港公署前日引述Banga稱，船東會堅信香港航運業光明前景，反對各種形式的單邊和保護主義。

（關稅戰）