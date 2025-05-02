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特認關稅致漲價 籲調整消費「減買娃娃」

【明報專訊】美國總統特朗普周三（4月30日）在內閣會議上承認，其關稅政策可能導致美國的產品數量減少且價格上漲，稱美國兒童們「可能只有兩個玩具娃娃而非30個」，但堅稱中國會是貿易戰中蒙受更大損失的一方。

堅稱中方貿戰損失更大

特朗普周三坦言在中美關稅戰下，美國人可能要調整他們的消費和開支習慣，「有人說『貨架將空空如也』，也許孩子們只會有兩個娃娃而非30個，也許這兩個娃娃的價格會比平常貴幾美元」。縱使中國仍是美國進口商品的主要來源國，但特朗普稱，美國不需要許多中國貨，「他們有載滿貨物的船，其中一大部分，雖然不是全部，但有很多我們不需要的貨物」。

縱使中國商家在關稅戰下受到打擊，但仍表示「不在乎」。英國廣播公司（BBC）昨報道，在全球最大的小商品批發市場的中國浙江省義烏市，玩具商胡天強（音譯）說：「我們不在乎美國的生意。」他向BBC談到自2018年特朗普首個任期向中國發動貿易戰後，義烏已「上了一課」，就是「其他國家也有錢」。胡天強稱，他的生意有兩成至三成來自美國買家，但他不在乎那兩成至三成，「現在我們主要銷往南美和中東，我們不缺錢，我們很富有。」當地商人和出口商都表示，他們有美國以外的其他選擇，每天有數以千計的買家前往義烏採購，包括來自迪拜、非洲、南美洲等買家。

義烏玩具商不在乎：其他國家也有錢

另一玩具商林修鵬（音譯）稱過去10年留意到美國買家比例逐漸減少。他認為，現在美國很多企業正抗議關稅，因美國大部分玩具都由中國供應，「他們一定需要中國」。中國2024年玩具出口總額達340億美元，其中出口美國佔約100億美元。

此外，美國參議院周三否決旨在阻止特朗普關稅政策的決議案。議案原本以49：49票未獲通過，參議院共和黨領袖圖恩隨後採取行動，要求第二次投票，以擱置或永久否決該項議案，並請副總統萬斯往國會打破僵局，最終以50：49票通過，令該決議日後無法重提。

美商會：加關稅造成「無法彌補傷害」

美國商會5月1日發聲明說，該機構已於前一天致信美國政府，要求其為小型進口企業提供關稅豁免，以避免這些企業受到「無法彌補的傷害」。美國商會在信中提出3項具體要求。第一，對所有小型進口商自動豁免關稅；第二，對所有在美國無法生產或不易獲得的產品提供關稅豁免；第三，為能夠證明關稅對就業構成風險的公司建立申請豁免流程。信中提到，咖啡、香蕉、可可、某些礦物等產品，以及很多定制的工業原料在美國不易獲得，對這些產品加徵關稅只會給小企業和消費者帶來物價上漲。

（CNN/CNBC/BBC/路透社）

（關稅戰）

相關字詞﹕玩具 關稅 貿易戰 中美關稅戰 特朗普2.0

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