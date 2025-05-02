央媒：美多渠道接觸盼談判關稅 分析認為美更着急 路透：京低調讓步列免稅清單

近期，美國總統特朗普和其經貿團隊頻頻放風，稱美中正作經貿談判，惟中方已多次否認。中國央視旗下「玉淵譚天」新媒體帳號昨獨家披露，近一段時間，美方通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題談判。

「玉淵譚天」稱需逼出美真實意圖

「譚主認為，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。」文章指出，美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握主動權。中方的態度是，美方必須徹底取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話找到解決分歧的辦法。

「玉淵譚天」認為，從談判的角度來講，美國目前一定比中方更着急，特朗普政府當前面臨多重壓力，首先就是經濟壓力，2025年首季美國國內生產總值（GDP）環比按年率計算萎縮0.3%，美股下跌，美元疲軟；其次是輿論壓力，四月初，美國國內對關稅反對的聲音比例升到了80%左右。大豆、豬肉等美國對華出口農產品都受到很大的影響。

國際經貿談判專家還對「玉淵譚天」指出，美方通過釋放中方急於找美國談判的信息，試圖給其他談判對手製造時間壓力，從而向美方讓渡更多利益。專家解釋，首個與美國達成協議的國家，會給後續談判提供重要參考；如果連中國都要作出巨大的讓步，主動去找美國談判，那對其他國家而言，能夠爭取的空間就非常有限了。

國內企業聯繫政府檢視豁免

中國政府對於談判的統一口徑是「談，大門敞開；打，奉陪到底」。不過路透社昨稱中國在擺出強硬態度同時，私下採取實際措施作出讓步，已列出可免徵125%關稅的美國商品清單。報道引述消息人士透露，上海浦東新區政府4月28日已就這份清單與他們公司聯繫；這名消息人士任職於一家藥品公司，在中國銷售美國藥品，「我們仍然需要許多來自美國的技術」。另外，一些公司被要求私下聯繫當局，查詢自己的進口產品是否符合豁免條件。

目前不清楚有多少商品、哪些產品被列入清單。路透社此前曾報道，中國已對包括特定藥品、集成電路、飛機引擎、乙烷在內的特定產品給予關稅豁免。

明報記者

（關稅戰）

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