建院百年難「盡慶」 台故宮刪兩成預算

推廣減 海外展面挑戰

綜合中央社等台媒報道，台北故宮博物院院長蕭宗煌昨到台立法院報告並備詢，民進黨立委關注台北故宮博物院遭藍白刪預算。蕭宗煌稱，台北故宮遭刪總額達6.4億元（新台幣，下同，約1.55億港元），佔整體預算逾兩成，幅度歷年未見，重大影響年度營運、國際交流，正尋求社會企業與相關單位協助，以減少衝擊。

水電費雖可動用留用款彌補，但會影響其他推廣活動預算，已令多場教育推廣活動被迫縮減。蕭指出，原定與法國、捷克合作的文物展覽均面臨人力與押運調度問題，國際合作品質恐難維持，相關單位極度憂心。

藍營質疑客稀 院方：外籍佔票務收入七成

國民黨立委楊瓊瓔質詢時反駁，台北故宮參觀人次逐年下降，陸港澳觀光客不去，門票收入下降，近年吸引力下滑。楊又認為，國民黨執政時的2015年，台北故宮90周年「神筆丹青－郎世寧來華300年特展」辦得好，反問今年故宮百年，「台北故宮在兩岸還有合作交流契機與項目嗎？」

蕭表示，目前故宮南院（嘉義故宮）以台灣遊客為主，北院海外客也有一半，因外籍客票價350元，收入佔七成。地緣政治環境下，「飛機常常繞來繞去」，以致兩岸沒良善合作契機。台北故宮為吸引觀光客來百年院慶，去年開始就有持續舉辦島內外展覽，還有「宋拓大觀帖」等，相信不比90周年差。

台灣立法院今年1月表決2025年度中央政府總預算案時，國民黨、民眾黨立委挾人數優勢聯手表決通過多份刪凍預算的提案，共計刪減破紀錄的2075億元（約494億港元）。軍備預算亦遭刪凍（刪減、凍結），包括台灣自造潛艇的後續預算被凍結50%。