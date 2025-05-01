中央軍委委員苗華遭罷免人代資格

苗華現年70歲，江蘇如皋人，福建福州出生。2022年10月中共二十大獲拔擢為排名第六的中央軍委委員，兼任中央軍委政治工作部主任。

苗華1969年入伍，曾長期在駐閩的第31集團軍負責政工。2005年調赴江蘇徐州，出任同屬南京軍區的第12集團軍政委；2010年跨軍區調往蘭州軍區，歷任政治部主任、副政委兼紀委書記。中共十八大之後，晉升蘭州軍區政委，成為正大軍區級將領。2014年12月陸軍出身的苗華跨兵種調任海軍政委；2015年7月晉升上將軍銜；2017年任軍委政治工作部主任。

國防部發言人吳謙去年11月28日宣布，苗華「涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。國防部官網昨日苗華的姓名仍在6名「中央軍事委員會」委員之列，但無法查看其相關信息。

停職受查5月 仍列中央軍委

此外，湖北省人大常委會決定，罷免前湖北省委書記蔣超良的全國人代職務；貴州省人大常委會決定，罷免前貴州茅臺集團董事長丁雄軍的全國人代職務；吉林省人大常委會決定，接受吉林省政府前秘書長劉化文辭去全國人代職務。苗華、蔣超良、丁雄軍、劉化文的人代資格一同終止。