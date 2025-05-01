京：新冠非自武漢 應溯源美國

新華社報道，白皮書除前言、結束語外共3部分，分別是「為新冠病毒溯源貢獻中國智慧」、「為全球抗疫貢獻中國力量」、「美國在新冠疫情大流行中劣迹斑斑」。

指美爆發早於華 政治化溯源阻防疫

白皮書表示，中國自新冠爆發以來持續投入大量資源支持本國科學家與國際同行做新冠病毒溯源研究，始終以開放透明態度、科學專業精神履行國際責任。《世衛組織召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中國部分——世衛組織－中國聯合研究報告》等研究通過流行病學、分子溯源、動物宿主排查、冷鏈輸入的研究，排除武漢作為新冠病毒自然起源地的可能，認為「武漢實驗室泄漏病毒」途徑極不可能。

白皮書指出，美方面對自身抗疫不力，將新冠溯源政治化，破壞團結應對全球疫情的國際努力，阻礙全球公共衛生治理。

國家衛健委有關負責人昨指出，美國疾控中心研究論文顯示，新冠病毒或早在美國首例病例發現前就已存在於美國，應對美國展開全面深入的新冠病毒溯源調查。

白宮上月18日公布改版後的新冠肺炎官方信息網頁，該網站強調新冠病毒從中國實驗室泄漏，並將其定性為疫情的「真正起源」。國家衛健委新聞發言人隨後在聲明批評，白宮網站「所謂的『證據』完全是胡編亂造」。