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提出至實施花18月 專家稱極快

【明報專訊】《民營經濟促進法》是內地首部專門關於民營經濟發展的基礎法律。官媒新華社昨報道，推動法律落實的同時，要「引導民營經濟人士把自身發展和國家發展結合起來」，弘揚企業家精神，為推進中國式現代化作更大貢獻。

官媒促民企融入國家發展

中央經濟工作會議2023年12月提出「制定民營經濟促進法」。從首次提出到頒布施行，《民營經濟促進法》立法不到18個月（見表）。關注並研究民營經濟30多年的法律專家劉俊海形容，該法律從立項到通過很快，「在我國立法史上是罕見的」。

《民營經濟促進法》規定保障公平競爭、支持科技創新等方面。例如在改善投融資環境方面，明確支持民營經濟組織，參與國家重大戰略和重大工程。另外鼓勵、支持民營經濟組織在推動科技創新、培育新質生產力中發揮作用。同時支持有能力的民營經濟組織，牽頭承擔國家重大技術攻關任務。

加強權益保護上，強調民營經濟組織及其經營者的人身權利、財產權利等合法權益，受法律保護。

全國人大常委會法工委負責人表示，民營經濟在市場准入、服務供給等方面存在不少阻礙，通過立法完善促進民營經濟發展的制度措施，有助激發民營經濟組織發展內生動力，鼓勵、引導民營經濟組織經營者「堅定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者」。

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