民營經濟促進法通過 「穩企業預期」 支持非公有制「不動搖」 促民企發展列國策

內地首民營經濟基礎法律

新華社報道，《民營經濟促進法》共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、權益保護等，是內地首部專門關於民營經濟發展的基礎法律，將進一步改善民營經濟發展環境，發揮民營經濟在國民經濟、社會發展中的作用。

該法律首次將「兩個不動搖」（即「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」）、促進民營經濟健康發展、民營經濟人士健康成長寫入法律，亦首次明確規定「促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策」。

保障公平競爭 禁地方罰款謀財

其中「公平競爭」章節列在總則後，單獨成章，規定市場准入負面清單以外的領域，包括民營經濟組織在內各類經濟組織，可依法平等進入；另禁止在公共資源交易活動限制、排斥民營經濟組織。

近年常有民營企業家被超期羈押、隨意扣押、處置財產。部分地方政府因面臨財政問題，對外地民企異地執法、亂罰款，以罰增收。廣州更有近萬間企業遭遇「遠洋捕撈」式執法。為打擊上述亂象，在《民營經濟促進法》中，寫入「不得實施沒有法律、法規依據的罰款」、「禁止為經濟利益等目的，濫用職權實施異地執法」等規定。

民營經濟在中國經濟具重要地位，坊間常用「56789」這組數字形容其重要，即民營經濟貢獻50%以上稅收、60%以上國內生產總值、70%以上技術創新成果、80%以上城鎮勞動就業、90%以上企業數量。

學者：昔措施乏強制力 今更穩定

內地經濟學者宋清輝昨指出，過去有關支持民營經濟發展的文件，多是政策意見或指導方針，法律地位不高，缺乏強制執行力與穩定。現在上升到法律層面，「是國家意志的體現，具有更高的權威性、穩定性和約束力」。他稱，法律出台給民營企業家「定心丸」。在外部環境複雜、內部面臨轉型挑戰的時期，「有助驅散一些模糊認識和擔憂」，穩定企業家的長期發展預期，激發投資創業積極性。

「澎湃新聞」昨日在社論指出，法治是最佳營商環境，也最能促進民營經濟。美國濫徵關稅，以對美出口業務為主的民營企業，難免受波及，故現今更要鼓勵、支持、引導民營經濟發展。

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