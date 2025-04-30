火燒遼陽餐廳22死3傷 有人跳窗摔傷生還 習要求嚴肅追責

火警在昨日中午12時左右發生，地點位於遼陽市白塔區三里莊回遷樓範圍，起火餐廳名為廚娘中餐小館，地面不足10張枱，樓上有包廂，部分包廂無窗。現場短片顯示，受強風助長，現場火勢猛烈，波及上下樓層，大量黑色濃煙自餐廳2樓窗戶滾滾噴出，直上數十米，路過的民眾紛紛走避。

風大火猛 部分包廂無窗

「三五分鐘吧，風也大，火一下子就起來了，瞬間玻璃就炸了。」附近目擊者稱，他觀察到餐廳門面先起火，隨後窗戶玻璃破碎，初期有人嘗試用滅火器救火未果，火隨後燒到屋裏。「消防車來時，門臉都着完了。」據遼陽市氣象台，當日早上曾發布大風藍色預警。一名超市店主則稱，起火時正值午飯時間，「裏面很多人」。有民眾稱看到一名傷者從2樓跳窗，摔斷了腿骨生還。

兩層全燒黑 波及鄰店

遼陽市應急管理局昨通報，現場出動22輛消防車、85名消防員。12時43分許將明火撲滅，消防員進入火場搜救，截至下午2時，尋獲22具屍體。事後圖片可見，餐廳兩層內部都已燒黑，外部剩下廣告牌鐵架。旁邊的銀行和電動車銷售點也被熏黑。當局昨下午在店外搭建鐵棚架，準備圍封火災現場。

據新華社報道，事故發生後，習近平指示要全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作，盡快查明原因，依法嚴肅追責。習近平稱，五一假期在即，群眾出行出遊增多，活動密集，各地區和部門要落實安全責任，排查風險隱患，堅決防範遏制重大安全事故發生，保障人民群眾安全和社會大局穩定。

國務院總理李強亦作出批示，稱當前五一臨近，國務院安委會要指導督促各地各有關方面深入排查安全隱患，強化安全生產措施落實，嚴防各類重特大事故發生。國務院安委會要求抓緊組織開展事故調查，嚴肅問責。應急管理部副部長周天、遼寧書記及省長赴當地指導事故調查處置工作。