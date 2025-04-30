外交部推《不跪！》短片 「挺直脊樑破霸權壁壘」

稱美關稅戰試圖孤立中國

引日法兩例證屈膝無用

短片內容稱，美國掀起全球關稅風暴，又專門排除中國，對其他國家玩起90天緩刑（90天關稅豁免期）的遊戲，試圖構建孤立中國的經貿體系，脅迫限制對華經貿合作，這對相關各國就如「暗藏殺機的颱風眼」。

短片以日本、法國為例，分析上世紀美國通過針對性打壓東芝企業、強制日圓匯率升值等手段，最終導致日本經濟陷入長期低迷；又對法國「長臂管轄」強行肢解法國工業巨頭阿爾斯通（Alstom），強調「屈從霸權如同飲鴆止渴」，歷史證明妥協退讓無法換取發展空間，卑躬屈膝只會引致步步緊迫，「中國不跪！」

短片還指出，美國不能代表全球，其貿易在全球佔比不足五分之一。當世界各國團結一致時，美國只是眾多小舟中的一艘。同時強調美國可能反覆無常、伺機抬價，但中國會堅定自己的選擇和責任，「當每個國家都挺直脊樑，世界定能打破霸權壁壘」。

在昨日的外交部例行記者會上，有外媒記者提問《不跪！》想傳達什麼信息，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，希望這條短片能夠幫助各方更好地理解中方的立場。