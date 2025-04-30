明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

王毅斥美霸凌各國 「維霸反霸全球較量」

【明報專訊】巴西里約熱內盧時間4月28日，金磚國家外長會晤在當地舉行，中國外長王毅就堅持多邊主義、維護多邊貿易規則闡明中方立場。他直言「維霸」（維護霸權）和「反霸」的較量在全球展開；認為美國長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿關稅當籌碼向各國漫天要價，如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。

中國近期積極在多邊場合尋求反美霸凌統一戰線。新華社報道，王毅強調金磚國家應共同反對一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則，促進貿易的自由化便利化。

王毅說，多邊主義是二戰後國際秩序的基石，團結合作是國際社會的最大公約數，然而個別國家對世界的認知卻發生了嚴重偏差；美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利之上；人們看到，弱肉強食的叢林法則公然登場，脅迫和霸凌不再需要偽裝，國際關係的發展基礎受到持續威脅。

王毅就完善全球治理闡明中方4點立場，包括維護多邊貿易規則、加強全球金融治理、實現綠色轉型、共享數字機遇。他呼籲金磚各國反對一切形式的保護主義，持續深化金磚經貿務實合作，促進貿易自由化便利化。

倡中俄加強配合 壯大「大金磚」

王毅還與俄羅斯、泰國、埃塞俄比等國外長舉行場邊會談。王毅對俄外長拉夫羅夫表示，當前單邊與多邊的博弈激烈進行，維霸和反霸的較量在全球展開；金磚國家的團結與合作正在顯示出愈來愈重要的戰略價值。他說，中俄要加強在金磚框架內的協調配合，深化廣大發展中國家和新興經濟體團結合作，不斷壯大「大金磚」的影響力感召力。

新華社引述拉夫羅夫表示，面對快速變化的世界，俄中保持密切互動十分必要；俄方願同中方相互支持彼此舉辦蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年和中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念活動，深化各領域務實合作。

上 / 下一篇新聞