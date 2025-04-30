王毅斥美霸凌各國 「維霸反霸全球較量」

中國近期積極在多邊場合尋求反美霸凌統一戰線。新華社報道，王毅強調金磚國家應共同反對一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則，促進貿易的自由化便利化。

王毅說，多邊主義是二戰後國際秩序的基石，團結合作是國際社會的最大公約數，然而個別國家對世界的認知卻發生了嚴重偏差；美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利之上；人們看到，弱肉強食的叢林法則公然登場，脅迫和霸凌不再需要偽裝，國際關係的發展基礎受到持續威脅。

王毅就完善全球治理闡明中方4點立場，包括維護多邊貿易規則、加強全球金融治理、實現綠色轉型、共享數字機遇。他呼籲金磚各國反對一切形式的保護主義，持續深化金磚經貿務實合作，促進貿易自由化便利化。

倡中俄加強配合 壯大「大金磚」

王毅還與俄羅斯、泰國、埃塞俄比等國外長舉行場邊會談。王毅對俄外長拉夫羅夫表示，當前單邊與多邊的博弈激烈進行，維霸和反霸的較量在全球展開；金磚國家的團結與合作正在顯示出愈來愈重要的戰略價值。他說，中俄要加強在金磚框架內的協調配合，深化廣大發展中國家和新興經濟體團結合作，不斷壯大「大金磚」的影響力感召力。

新華社引述拉夫羅夫表示，面對快速變化的世界，俄中保持密切互動十分必要；俄方願同中方相互支持彼此舉辦蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年和中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念活動，深化各領域務實合作。