南巡上海 習促發展AI建科創高地 稱中國自力更生將維護權益 訪新開發銀行撐全球南方

習近平南巡上海的首日行程，包括訪問總部設在上海的新開發銀行，到位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區調研，並與業者交流。「模速空間」是上海市打造的人工智能大模型專業孵化和加速平台，已入駐企業100餘家。習近平在「模速空間」通過短片了解上海市AI產業發展情况，查看重點孵化企業的大模型產品展示，聽取相關技術研發和企業生產經營介紹。

「人工智能是年輕人事業」

習近平同參與「下一代智能體的自主進化」主題沙龍的現場年輕創新人才交流，稱「人工智能是年輕的事業，也是年輕人的事業」，勉勵年輕一代展示才華、大顯身手。習近平又走進AI產品體驗店，試戴智能眼鏡體驗，詳細了解智能眼鏡、智能兒童玩具、智能樂器等創新產品功能和市場行情，要求努力開發更多安全可靠的優質產品。

讚滬發展AI實效 勉增探索力度

新華社報道，習近平對上海積極發展AI取得的實效給予肯定。他指出，AI技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化AI產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在AI發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。

當天，習近平抵達新開發銀行時，行長羅塞芙率4名副行長及員工熱情迎接。習近平指出，新開發銀行是全球南方聯合自強的創舉，成長為國際金融體系中新興力量和全球南方合作的金字招牌。他希望新開發銀行要開拓進取，在國際金融架構改革的討論中放大全球南方聲音，維護全球南方正當權益，支持全球南方國家走好現代化道路。他重申，中方作為東道國，將一如既往支持新開發銀行運營發展，願同新開發銀行加強項目合作，聚焦綠色、創新、可持續發展，取得更多務實合作成果。

冀新開發銀行進取 願加強合作

習近平指出，全球南方群體性崛起，成為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的重要力量；無論國際形勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變；中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，將堅定維護自身正當權益和國際社會共同利益。

新華社引述羅塞芙感謝中國長期以來為新開發銀行發展壯大提供強有力支持，強調單邊主義、保護主義侵蝕國際法權威，損害產業鏈供應鏈穩定；新開發銀行將堅守初心，積極作為，為促進發展中國家和新興市場國家發展作出貢獻。

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