朱立倫宣布藍營全面發動罷免賴清德運動

全力谷罷免綠委連署 結果列入黨考核

ETtoday報道，朱立倫在記者會上批評賴清德進行大搜索、大扣押，賴清德字典裏只有「鬥」，砍殺在野黨；其身邊這群「鷹犬」、「綠衛兵」不知道民意何為，縱容賴清德。朱立倫強調，已要求藍營全台灣所有民意代表，團結協助罷免綠營立委的第二階段連署，會把連署結果列入考核，強調這會是罷免賴清德重要里程碑。

朱立倫並預告，不僅立法院在5月20日賴清德就職滿周年後要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，都要全面發動各種方式罷免賴清德行動。至於是否會再與民眾黨繼續加強在野討論與研究，朱立倫回應說，會盡所有的力量，其實最大力量是人民的力量；當人民怒吼時，相信連民進黨立委都會感受到人民的力量。

民眾黨主席黃國昌也指出，賴清德政府繳不出像樣成績單，卻不斷製造衝突對立來掩飾施政不力，想要賴清德下台已成為非常多台灣人共同心聲。

民進黨：國民黨違法在先 不檢討自身

執政民進黨回應稱，國民黨利用黨員名冊抄寫大量死亡連署書，違法在先，不檢討自身行為，還利用民粹煽動仇恨情緒動員藍白合鬥司法、鬥民主。

根據美麗島電子報最新民調，賴清德執政滿意度首次呈現「死亡交叉」，以47.3%不滿意微幅領先47.1%滿意；信任度也暴跌8.1個百分點，不信任則飈升6個百分點。