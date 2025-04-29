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織工出身 首名女副總理吳桂賢病逝 勞動模範「積極擁毛」入政壇 文革後辭職

【明報專訊】新中國首名女性副總理吳桂賢上周五（25日）在深圳病逝，享年87歲。吳桂賢年僅37歲時成為中共建政後首名女副總理，也是最年輕的副總理。她在文化大革命結束後辭去副總理職務，回基層任職，退休後享受正廳級待遇。

「深圳市振興陝西促進會」微信公眾號前晚發出訃告，稱該會首任會長、終身榮譽會長吳桂賢因病醫治無效，於4月25日下午5時58分在深圳醫院逝世，享年87歲。訃告稱，吳桂賢告別儀式定於5月1日上午8時30分在深圳殯儀館大禮堂舉行。

吳桂賢1938年2月出生在河南鞏義一個貧苦家庭，13歲時，獨自投奔陝西的親戚。她得悉陝西咸陽西北國棉一廠招工，於是報多3歲前往報名，成為一名紡織女工，1958年創造出「萬錠不斷頭」的全國紀錄。由於表現優秀，吳桂賢連續被評為先進工作者，並得以進入西北大學學習，曾當選為全國紡織系統的勞動模範。

文革期間，吳桂賢被樹立為「活學活用毛澤東思想積極分子」進入政壇，官媒稱她當時也制止「造反派」的一些過激行為。1968年，吳桂賢先後擔任國棉一廠革委會主任、咸陽市革委會副主任、陝西省革委會常委。次年，她當選為中央委員，擔任陝西省委副書記。1973年，吳桂賢進一步當選為中央政治局候補委員。

被指反周恩來感冤枉 胡耀邦批示任國企副職

1975年，毛澤東提出要從工農兵中選拔幹部，當時需要從工人中選拔一名女性副總理，「四人幫」提出上海的造反派頭頭王秀珍，時任總理周恩來則推薦吳桂賢，毛澤東批示同意，時年37歲的吳桂賢進京受命。文革結束後，1977年準備召開中共十一大，中央委員人選簡報上稱吳桂賢反周恩來，她感到被冤枉，幾天後決定請辭副總理職務，要求回陝西基層工作。

時任中組部長胡耀邦批示，安排吳桂賢當大城市的副市長或大型國有企業的副廠長。最後她回到西北國棉一廠，擔任該廠黨委副書記。

1988年，深圳市政府考察團在陝西考察期間，深圳外貿集團副總經理李瑞榮盛邀吳桂賢南下，因為該集團與港資合作成立大型紡織企業，吳桂賢最後被丈夫說服，擔任鴻華紡織印染公司副總經理，立即回陝西在多家印染廠「挖角」108人，從工人、技術員到總工程師都選齊了，她隨後也擔任董事長兼總經理，並在深圳落地生根，兒子和女兒都是深圳大學畢業。1998年，年滿60歲的吳桂賢退休，中組部專門下發文件讓她享受正廳級退休待遇。

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