貿促會：近半華企減少對美業務 75%尋替代市場

【明報專訊】中國國際貿易促進委員會（簡稱貿促會）發言人趙萍昨天表示，貿促會近期向全國1100多家外貿企業做問卷調查，其中近半企業表示將減少對美業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場彌補對美出口減少份額；受訪企業普遍表示，頻繁變化的關稅政策大大增加了不確定性，讓企業難以做出長遠規劃。