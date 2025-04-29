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貿促會：近半華企減少對美業務 75%尋替代市場

【明報專訊】中國國際貿易促進委員會（簡稱貿促會）發言人趙萍昨天表示，貿促會近期向全國1100多家外貿企業做問卷調查，其中近半企業表示將減少對美業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場彌補對美出口減少份額；受訪企業普遍表示，頻繁變化的關稅政策大大增加了不確定性，讓企業難以做出長遠規劃。

趙萍稱，外貿企業正尋求替代增量市場、拓展內銷市場、聯動增強供應鏈韌性。全國貿促系統將透過加強調查研究、關注外貿企業動向、搭建交流平台、優化商事法律服務，積極幫助企業應對外部衝擊。

當局措施包括簡化原產地證書等商事認證辦理、加快對企業赴國外參展辦展審批、幫助企業了解海外市場變化和尋找商機。

趙萍表示，貿促會今年已組織184批次中國企業家代表團出訪45個國家和地區；中國國際供應鏈促進博覽會、上合組織工商論壇、2025年全球貿易投資促進峰會、粵港澳大灣區發展工商大會、全球工商法治大會、中國-東盟商務與投資峰會、中國-拉美企業家高峰會等活動，幫助企業開展貿易投資。

今年的全球貿易投資促進峰會將於5月22日在北京舉辦，趙萍透露屆時發布《2025年全球貿易投資促進峰會北京倡議》，倡議全球工商界攜手探索新形式新領域合作，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

相關字詞﹕供應鏈 外貿 關稅戰

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