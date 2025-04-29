路透稱習周內訪滬 講話成看點

撐工人階級 習提3不動搖

關稅戰影響中國貿易、航運、金融和製造業等，上海擁有世界最大貨櫃港，又是中國金融中心，在中美貿易戰加劇經濟成長風險之際，習近平此行受外界矚目。習近平上一次視察上海是2023年11月，他當時要求上海聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心的重要使命，加快建成具有世界影響力的國際大都市，充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。

內地近期把「穩就業」作為應對國際經貿鬥爭的首要工作，習近平昨在北京人民大會堂出席慶祝中華全國總工會成立100周年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會，他發表講話強調3個「不容動搖」。習稱不論時代條件和社會群體怎樣發展變化，中國工人階級的地位和作用不容動搖，全心全意依靠工人階級的根本方針不容動搖，中國工會的性質和職能不容動搖。

習近平指出，新時代新征程，必須進一步動員激勵中國工人階級和廣大勞動群眾，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻；要聚焦推動高質量發展，動員激勵廣大職工和勞動群眾建功立業、創新創造；要順應新一輪科技革命和產業變革，全面提升勞動者素質；要着眼推進共同富裕，穩步增進廣大職工和勞動群眾福祉。

大會由國務院總理李強主持，其餘中共中央政治局常委亦悉數出席，中央軍委副主席張又俠代表軍方出席，另一名軍委副主席何衛東未現身。自今年全國兩會結束後，何衛東缺席多場活動，包括上周五的政治局集體學習。