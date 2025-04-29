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發改委：國內糧儲充足 「縱不購美貨也無影響」

【明報專訊】國新辦昨日記者會上，中美關稅戰對中國的糧食、能源安全影響也備受關注。國家發改委副主任趙辰昕表示，來自美國的高粱、玉米、大豆等糧食進口量佔中國糧食消費量的比重很低，而且基本都是飼料糧，可替代性較強；同時，國內糧食儲備資源也很充足，「即使不採購美國的飼料糧和油料，對我國糧食供應也不會有什麼影響」。

「前些天有朋友問過我幾乎同樣的問題。」趙辰昕表示要借這個機會讓大家「吃下定心丸」，他說，2024年糧食產量1.4萬億斤，人均糧食佔有量500公斤，遠高於國際公認的400公斤糧食安全線，「完全能夠做到穀物基本自給、口糧絕對安全，中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。

指進口美原油天然氣煤炭量少

能源方面，中國已基本形成煤、油、氣、核及可再生能源多輪驅動的能源供應保障體系，能源自給率保持在80%以上；當前，國內能源供應充足，市場價格總體穩定。趙辰昕說，2024年中國進口美國原油、天然氣、煤炭總量很少，佔能源消費總量比重非常低；目前國際能源市場供應充足，企業減少甚至停止自美能源進口對國內能源供應沒有影響。

國家能源局昨也宣布，核准廣東台山二期工程等5個核電項目；中國在運和核准在建核電裝機容量超過1.2億千瓦。

趙辰昕批評美國加徵「對等關稅」行徑害人害己、不得人心、必將以失敗告終；中國將與世界上絕大多數國家站在一起，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊。

（關稅戰）

相關字詞﹕趙辰昕 能源 進口 反制 發改委 對等關稅

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