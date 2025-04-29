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四部委推五方面「穩就業穩經濟」 撐企業擴崗 受困外貿企業減租 提振購車消費目標

【明報專訊】中美關稅戰暫無緩和迹象，日前召開的中共中央政治局會議提出「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」作為應對外部挑戰之策，國家發改委等中央四部委昨在國新辦記者會上，進一步披露中國「穩就業穩經濟推動高質量發展」若干舉措，具體包括加大就業補貼、挖掘就業空間、減免困難外貿企業租金，以及通過推動汽車消費、實施育兒補貼、支持養老產業等擴大內需。

「對今年發展目標充滿信心」

國家發改委副主任趙辰昕、人力資源社會保障部副部長俞家棟、商務部副部長盛秋平、中國人民銀行副行長鄒瀾昨出席記者會介紹有關政策。趙辰昕指出，相信若干舉措的出台實施，將對中國經濟形成有力支撐，能夠促進經濟平穩健康發展和保持社會大局穩定；中國還有豐富政策儲備和充分政策空間，對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。

若干舉措有五方面內容（見表），首要是支持就業。俞家棟表示，將加快推出新政策，對企業加大擴崗支持，對個人加大就業補貼支持，對受關稅影響較大的企業提高失業保險穩崗返還比例等。他說，「近期，我們又會同財政部下撥了667億元（人民幣，下同）的中央就業補助資金，為政策實施提供保障。」

俞家棟表示，人社部將持續挖掘潛力、擴大就業空間，落實增加崗位實施方案，積極拓展新的就業增長點。鄒瀾說，央行將加大對返鄉農民工、新市民、高校畢業生、婦女等重點群體創業就業的支持力度。

因應外貿企業當下面對的困難，盛秋平表示，官方將推動減免困難企業的房屋租金、展位費等，降低外貿企業內銷成本。鄒瀾表示，央行將根據國內外經濟形勢和金融市場運行情况，適時降準降息，保持流動性充裕；指導金融機構對外貿依存度高、暫時遇到困難、產品有競爭力的中小企業不抽貸、不斷貸，保障合理融資需求。趙辰昕透露內地開展為期半年左右的市場准入壁壘清理整治行動，幫助外貿企業拓內銷。

盛秋平提到，積極推動汽車、家電、電腦通訊、家居裝修等外貿企業加入「以舊換新」支持範圍；在輕工、紡織服裝、食品等重點行業，發動地方、協會、電商平台、大型商超廣泛參與「外貿優品中華行」活動。

設育兒補貼制度 專項再貸款

內需在當下顯得尤為重要。「我們擴大內需有非常現實和巨大的潛力空間。」趙辰昕說，中國全社會設備存量資產淨值約40萬億元，每年設備更新換代投資需求將超過5萬億元；2024年中國人工智能產業規模突破7000億元，未來投資空間還會不斷擴大。中國將建立和實施育兒補貼制度，創設專項再貸款工具，加大對服務消費重點領域和養老產業的支持。同時，推動「購車」成為提振消費行動目標，將指導限購城市針對長期「搖號」（車牌抽籤）家庭和無車家庭等重點群體定向增發購車指標。商務部也將進一步優化離境退稅政策擴大入境消費等。

（綜合報道）

（關稅戰）

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