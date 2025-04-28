廣東出生人口連續7年冠全國 浙江人口淨流入最多 專家：創科關鍵

粵人口按年多74萬 增幅第一

據「第一財經」昨報道，廣東全省去年年末常住人口1.28億，比前年末增加74萬，人口增幅位居全國第一。人口增長包括自然增長與機械增長（即「人口淨流入」）。出生人口方面，廣東去年出生人口按年增加10萬，達113萬，連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超過100萬的省份。

浙江去年常住人口增加43萬，增幅居全國第二。浙江去年自然人口減少2.4萬，人口淨流入為45.4萬。「觀察者網」引述廈門大學經濟學系副教授丁長發指出，浙江作為中國經濟發展標竿省份，其成功經驗在於新產業、新業態的蓬勃發展。以杭州為代表的數碼經濟核心區聚集「六小龍」等互聯網龍頭企業，憑互聯網、數碼經濟、現代服務業等新業態蓬勃發展，吸引大量人才流入。

大部分省份雖然常住人口比上一年減少，但主因是人口自然減少，人口淨流入仍保持增長。例如湖北年末常住人口為5834萬，較上年末減少4萬，但主因是人口增長率降低，去年湖北人口自然減少18.3萬，但人口淨流入達14.3萬。

出生人口 粵豫魯川佔全國近1/3

去年出生人口最多的10個省份分別是廣東、河南、山東、四川、河北、江蘇、廣西、貴州、浙江、雲南。這10個省份去年出生人口共佔內地出生人口的58.6%。其中，廣東、河南、山東、四川4省去年出生人口總和佔內地出生人口（約954萬）近三分之一。

人口淨流入方面，浙江、福建、安徽、陝西幾個人口增長省份則主要受益於人口淨流入，呈現出長三角、珠三角以及部分中西部城市群日益增強的流動人口吸納能力。