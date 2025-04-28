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財政部農業司長吳奇修受查

【明報專訊】財政部農業農村司長、部鄉村振興辦公室主任吳奇修上周五（25日）中午被中紀委國家監委辦案人員帶走。據社交媒體流傳圖片顯示，吳被數名人員圍着，其中兩名便衣人員將其夾在中間帶走，前後還有多名身穿相同服裝人士。

據公開資料，吳1966年6月出生，湖南漣源人，1987年畢業於北京大學經濟學院經濟系，北京大學應用經濟學博士後。曾任湖南省糧食局長、湘潭市長、財政部監督檢查局長；2016年4月任財政部農業司長、國務院農村綜合改革辦公室主任、2019年任財政部農業農村司長。

吳奇修曾獲選「全國優秀共產黨員」、「中國十大傑出青年」、「深受農民歡迎的青年知識分子黨員幹部重大典型」、「北京大學傑出校友」；另獲「湖南省勤政廉政幹部典型」、「財政部優秀黨務工作者」等。中宣部等多個部委多次組織央媒報道吳。吳奇修是改革開放以來湖南首名「全國優秀共產黨員」殊榮得主，曾被官媒稱為畢業後回鄉務農，帶領鄉村脫貧致富的典範。

財政部2021年5月成立鄉村振興領導小組，吳奇修作為小組成員出任領導小組辦公室主任，主要負責協調部內相關司局和地方財政部門，匯總報告財政支持鄉村振興資金使用管理情况等工作。

消息指湘駐京辦「地下主任」

消息人士指出，吳奇修被稱為湖南省駐京辦「地下主任」，與湖南籍在京要員走動頻繁、瓜葛頗深，能協調對接京湘資源，並指他為此跑部「錢」進（意指地方政府利用駐京辦關係網與中央各部委溝通，為地方爭取項目、撥款）。

明報記者

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