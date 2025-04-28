「中央倡人大推」成制度 目標加強經濟規劃導向

綜合新華社、央視「新聞聯播」報道，《國家發展規劃法（草案）》將「長期實踐中形成的在中共中央集中統一領導下由中共中央提出建議、國務院編制綱要、全國人大公布實施」的慣常做法固定為法律制度，旨在健全宏觀經濟治理體系，發揮國家發展規劃戰略導向作用，推動高質量發展，推進國家治理體系、治理能力現代化。

立法保障勞動權益 鞏民企法治環境

《民營經濟促進法（草案）》三審稿進一步規範執法，加強勞動者合法權益保障，改善民營經濟健康發展、高質量發展的法治環境。《仲裁法》修訂草案二審稿改善涉外仲裁制度，二審稿增加規定，當事人可向內地法院申請承認、執行海外的仲裁裁決。

《生態環境法典》將是繼《民法典》後內地第二部以法典命名的法律。全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，通過整合現行法律制度，編纂一部由「習近平生態文明思想」引領的法典。

《傳染病防治法》修訂草案三審稿，在二審稿基礎上增加國家加強醫療機構疾病預防控制能力建設、促進醫（醫療機構）防（公共衛生機構）協同融合相關內容，改善傳染病疫情信息公布制度。

會議並審議《監獄法》修訂草案、在中國（新疆）自由貿易試驗區暫時調整適用種子法有關規定、中國沙特民事商事司法協助合作等。

會議還聽取關於個別代表的代表資格的報告，以及有關任免案。近日落馬的全國人大代表包括山西前省長金湘軍、湖北前書記蔣超良等。