「中央倡人大推」成制度 目標加強經濟規劃導向

【明報專訊】十四屆全國人大常委會第十五次會議昨上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，委員長趙樂際主持。會議涉多項立法工作，聽取有關委員會所作的關於有關法律草案審議結果的報告，涵蓋國家發展規劃、促進民營經濟、國際仲裁、生態環境、傳染病防治等方面。
綜合新華社、央視「新聞聯播」報道，《國家發展規劃法（草案）》將「長期實踐中形成的在中共中央集中統一領導下由中共中央提出建議、國務院編制綱要、全國人大公布實施」的慣常做法固定為法律制度，旨在健全宏觀經濟治理體系，發揮國家發展規劃戰略導向作用，推動高質量發展，推進國家治理體系、治理能力現代化。
立法保障勞動權益 鞏民企法治環境
《民營經濟促進法（草案）》三審稿進一步規範執法，加強勞動者合法權益保障，改善民營經濟健康發展、高質量發展的法治環境。《仲裁法》修訂草案二審稿改善涉外仲裁制度，二審稿增加規定，當事人可向內地法院申請承認、執行海外的仲裁裁決。
《生態環境法典》將是繼《民法典》後內地第二部以法典命名的法律。全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，通過整合現行法律制度，編纂一部由「習近平生態文明思想」引領的法典。
《傳染病防治法》修訂草案三審稿，在二審稿基礎上增加國家加強醫療機構疾病預防控制能力建設、促進醫（醫療機構）防（公共衛生機構）協同融合相關內容，改善傳染病疫情信息公布制度。
會議並審議《監獄法》修訂草案、在中國（新疆）自由貿易試驗區暫時調整適用種子法有關規定、中國沙特民事商事司法協助合作等。
會議還聽取關於個別代表的代表資格的報告，以及有關任免案。近日落馬的全國人大代表包括山西前省長金湘軍、湖北前書記蔣超良等。