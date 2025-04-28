執政黨要員一周3次訪華 日媒稱罕見

據《環球時報》報道，中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇表示，近期中日高級別互動對外釋放特殊信息，影響不止於雙邊層面，中日兩國的密切互動本身就是美國發動關稅戰產生的地緣政治影響，是中日作為全球重要經濟大國對美國單邊主義、保護主義的回應。

華專家指日陷兩難

日學者憂被北京利用

中國社科院日本研究所助理研究員孫家珅表示，日方近期一系列外交活動，不僅向北京釋放戰略信號，也是回應日益抬頭的貿易保護主義。他認為，美國關稅政策讓作為親密盟友的日本陷入兩難：一方面是美國施壓，要求日本與中國「脫鈎斷鏈」，另一方面日本要維護與中國的經貿關係。中日兩國在經濟上仍深度相互依存，迫使東京在華盛頓壓力下不得不謹慎行事。

「鳳凰網」引述遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋稱，日方高官接連訪華反映日方希望與中方保持溝通渠道暢通。他認為，日本很難和中國一起公開反對美國關稅措施，但會從其他方面加强與中國合作，包括降低日中貿易壁壘，以對冲美國加徵關稅的影響。

另邊廂，日本嘉悅大學教授高橋洋一為《產經新聞》撰文稱，日本執政黨要員在中美關稅戰的背景下接連訪華是「最糟糕的時機」，可能被中國利用，作為與美國抗衡的籌碼。