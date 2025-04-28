應對關稅戰 6黨派日本議員組團訪華 自民黨幹事長率團 盼晤趙樂際

森山裕：反映政界共識

綜合日媒報道，代表團盼明日與全國人大常委會委員長趙樂際會面。代表團由公明黨副黨首赤羽一嘉、立憲民主黨前幹事長岡田克也、日本共產黨黨魁志位和夫、自民黨組織運動部長小淵優子等15名分別來自6個黨派的日本國會議員組成。

森山裕昨啓程前表示，期待兩國關係取得具體進展，重要的是兩國增加合作、減少分歧。這是日中友好議員聯盟自去年8月後再次派團訪華。森山裕上月曾向訪日的中國外交部長王毅表達訪華意願，他1月曾赴京參加中日執政黨交流機制第九次會議。

《人民日報海外版．日本月刊》昨發表對森山裕的專訪。森山裕表示，本次訪華團代表日本立法機構，成員來自執政黨和在野黨，體現日本政界對發展日中關係的廣泛共識，有助加強兩國理解互信。他强調對話的重要，表示日中兩國肩負維護亞洲地區和國際社會和平繁榮的重大責任，應推動日中兩國之間坦誠、耐心、持續的對話與交流，為下一代鋪設更穩固的友好之路。

盼習訪日 增兩國元首溝通

談及中美關稅戰，森山裕表示，通過建設性對話尋求共識才能找到妥善解決之道；就安全問題，他表示，構建一個多邊合作的區域性機制，才可從根本上維護東亞地區和平穩定，需包括日中韓各方共同努力。森山裕認為，早日迎接中國國家領導人訪日，並在日本舉辦中日韓首腦會議，具重要意義。他稱日本首相石破茂表示希望盡快訪華，日方將繼續努力促成兩國領導人之間更密切、坦誠的溝通互動。

公明黨前黨首今訪天津 盼晤外聯部

另外，日本公明黨前黨首山口那津男、石井啟一亦從今天起訪華，計劃到訪天津市日本人學校、南開大學，爭取與中共中央外聯部、天津市政府等官員會晤。據共同社報道，石破茂上周四（24日）會見山口那津男時表示，廣泛交流很重要，希望訪問團努力取得成果。

另據中央社報道，日本自民黨議員、前經濟安保大臣高市早苗和森山裕同日出發，於27至29日率團訪台，參加「台灣安倍晉三之友會」舉辦的活動，與台灣領導人賴清德、前領導人蔡英文會談，出席智庫論壇等。

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