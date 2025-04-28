明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

應對關稅戰 6黨派日本議員組團訪華 自民黨幹事長率團 盼晤趙樂際

【明報專訊】日本自由民主黨幹事長森山裕（圖）昨日起率領跨黨派日中友好議員聯盟代表團訪華3天，計劃與中方高級官員討論應對關稅戰措施、呼籲中方恢復進口日本水產品、探討從中國新租借大熊貓、要求中方釋放被扣押日本公民、參觀高新科技產業，望推動雙邊關係改善。

森山裕：反映政界共識

綜合日媒報道，代表團盼明日與全國人大常委會委員長趙樂際會面。代表團由公明黨副黨首赤羽一嘉、立憲民主黨前幹事長岡田克也、日本共產黨黨魁志位和夫、自民黨組織運動部長小淵優子等15名分別來自6個黨派的日本國會議員組成。

森山裕昨啓程前表示，期待兩國關係取得具體進展，重要的是兩國增加合作、減少分歧。這是日中友好議員聯盟自去年8月後再次派團訪華。森山裕上月曾向訪日的中國外交部長王毅表達訪華意願，他1月曾赴京參加中日執政黨交流機制第九次會議。

《人民日報海外版．日本月刊》昨發表對森山裕的專訪。森山裕表示，本次訪華團代表日本立法機構，成員來自執政黨和在野黨，體現日本政界對發展日中關係的廣泛共識，有助加強兩國理解互信。他强調對話的重要，表示日中兩國肩負維護亞洲地區和國際社會和平繁榮的重大責任，應推動日中兩國之間坦誠、耐心、持續的對話與交流，為下一代鋪設更穩固的友好之路。

盼習訪日 增兩國元首溝通

談及中美關稅戰，森山裕表示，通過建設性對話尋求共識才能找到妥善解決之道；就安全問題，他表示，構建一個多邊合作的區域性機制，才可從根本上維護東亞地區和平穩定，需包括日中韓各方共同努力。森山裕認為，早日迎接中國國家領導人訪日，並在日本舉辦中日韓首腦會議，具重要意義。他稱日本首相石破茂表示希望盡快訪華，日方將繼續努力促成兩國領導人之間更密切、坦誠的溝通互動。

公明黨前黨首今訪天津 盼晤外聯部

另外，日本公明黨前黨首山口那津男、石井啟一亦從今天起訪華，計劃到訪天津市日本人學校、南開大學，爭取與中共中央外聯部、天津市政府等官員會晤。據共同社報道，石破茂上周四（24日）會見山口那津男時表示，廣泛交流很重要，希望訪問團努力取得成果。

另據中央社報道，日本自民黨議員、前經濟安保大臣高市早苗和森山裕同日出發，於27至29日率團訪台，參加「台灣安倍晉三之友會」舉辦的活動，與台灣領導人賴清德、前領導人蔡英文會談，出席智庫論壇等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞