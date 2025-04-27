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多地派錢獎勵結婚 廣州最高可領4萬

【明報專訊】內地近年結婚率持續下降，一些地方開始獎勵結婚。《廣州日報》報道，廣州市白雲區龍歸南嶺村日前發布《初婚獎勵實施方案（試行）》，規定雙方或一方為本村戶籍股東成員的首次結婚夫婦，最高可申領4萬元（人民幣，下同）獎金。

今年3月，浙江省政府也提出倡導適齡婚育，鼓勵有條件的地區，為符合條件的結婚登記對象發放結婚紅包、消費券等，推進「婚姻登記+文旅」融合發展。在該省內，一些地方已推出「促生」措施，例如紹興市上虞區有13條優化生育政策，包括「對每對在上虞區登記結婚的夫婦1000元的禮包」。在山西省呂梁市，市內首次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦，可享1500元的獎勵。

合肥地鐵站設婚姻登記處 便利登記　　

另一方面，婚姻登記也愈來愈便利。根據新修訂的《婚姻登記條例》，辦理結婚毋須再出示戶口簿，亦不用回戶籍地辦理登記。結婚登記場景也漸趨多樣化。一些地方將婚姻登記中心設置在公園等公共場所。安徽省合肥市有婚姻登記處設在地鐵站，自去年初投入使用以來，已有超過2000對新人在這裏登記結婚。

中國年輕人近年結婚生育意願下降，全國登記結婚人數2024年降至45年來新低。今年首季，全國結婚登記181萬對，數量比2024年第一季度進一步下降。

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