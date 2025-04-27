廣州方艙拆售 吸市民「淘寶」 櫃屋3000元 電熱水器300元 折疊椅14元

位於南沙的方艙醫院，原本是廣東最大規模、用於防疫隔離的臨時安置場所。總佔地面積和建築面積分別約81萬平方米和54.7萬平方米，建設逾2萬個房間，提供8萬多個隔離牀位。工程在2022年11月動工並交付使用，但12月「新十條」防疫措施頒布後，閒置至今。

幾乎全新 銷售人員稱「划算」

據財新網報道，在南沙銷售現場，方艙分為3個地塊，由3名不同的負責人分別負責出售事務。買家多是附近做小生意的居民，也有市民專程來「淘寶」。貨櫃空箱售價為每個3000元左右，一名買家稱「不但便宜，而且幾乎是全新的，結構又結實，拿回去改個倉庫、舖子都很合適」。

方艙內部的設施亦分拆出售，例如電熱水器每個300元、不鏽鋼晾衣架40元。銷售人員指，設備「基本上沒用過」，都是按當年按標準統一配備，非常划算。

東莞方艙多次流拍 分拆資產拍賣

位於東莞石排鎮的東莞生態園健康中心，也是2022年建設的一處方艙醫院。在經歷4次流拍之後，資產被拆分為板房、機器設備和電纜3個項目進行第五次拍賣。廣東省永聖再生資源回收有限公司在今年3月，以近600萬元投得電纜資產，而板房和機器設備流拍。本月初，投得電纜資產的公司老闆率工人進入園區，測量和分拆電纜，老闆稱電纜總長度雖然超過一萬米，但由於規格不一，實際米數和物資清單上的米數存在出入，難以判斷具體盈虧。

目前園區內，大部分宿舍房間都保留着多張單人牀，裏面安裝有冷氣機和牀頭櫃，冲涼房還包含電熱水器和馬桶。

公開資料顯示，該園區由36棟雙層板房建築群組成，包含1745間病房，可收治約5000病人。報道指出，園區內有15棟雙層板房建築群已被拆除，地塊清理後，用於建設廠房。東莞市公共資源交易網顯示，生態園56號路與東園大道交匯處西側地塊在2023年5月，以4801萬元出售給廣東中圖半導體科技股份有限公司。