晤中亞外長批美關稅 王毅籲聯合自強

王毅說，中方支持六國聯合自強，建議制定實施更多便利化舉措進一步提升貿易和投資規模，便利六國人員往來。哈薩克外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、烏茲別克外長賽義多夫、土庫曼代表等人共同出席外長會。新華社報道，與會六國各方重申支持多邊主義，支持國際貿易規則，不認同單邊保護主義的做法，將為此加強協調，維護自身正當權益，促進地區貿易暢通。

受美國關稅政策影響，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）已連續兩周下跌，從中國到美國的貨量減少約四成。台灣長榮海運指出，受關稅政策影響，4月艙位量縮減三至四成，中國進出口量大幅縮減六至七成，且轉單東南亞出貨的狀况並不如預期；不過，總經理吳光輝認為，泛太平洋航線第二季貨量下滑只是出貨時間遞延。至於美國對華貨輪徵收港口費，中菲行認為，船公司因有聯盟船隊協調互補，整體影響有限。

（綜合報道）

（關稅戰）