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歷史學者王笛：AI能寫大歷史 難代微觀史寫作

【明報專訊】以研究中國微觀歷史著稱的內地學者王笛前晚在上海表示，中國人過分渲染宏大敘事，惟細節能說出宏大歷史沒告訴大家的事；他還認為，人工智能（AI）將會取代「大歷史」的寫作，卻很難取代微觀史，因為很多資料並沒有在網絡上或數據庫裏。

出生於四川成都的王笛曾在美國執教多年，現為澳門大學人文學院歷史系講席教授。中央社報道，王笛在講座中說，「人人都是歷史學家」，寫下個人的家庭、故事，多年後就是珍貴歷史紀錄。他以2023年出版並引發話題的《我在北京送快遞》（作者胡安焉是打工仔）一書為例，表示中國有千萬個速遞員、外賣員，如果大家都不寫這些經歷，多年後速遞行業可能被淘汰，相關記憶也可能消失。

王笛說，過去中國人過分渲染宏大敘事，覺得歷史一定是偉人、英雄寫的，但真正推動歷史進步的是千千萬萬普通人。他指出，帝王在中國歷史上造成的破壞遠遠多於他們建設的，「我們過去太崇拜帝王，造成我們對權力的崇拜，對自己的尊嚴、權利都可以不要」，但民眾的利益要自己去爭取，他認為這就是研究微觀史的價值。

2010年，王笛的《茶館》上冊出版，《茶館》下冊的繁體中文版2022年在香港出版。他回答讀者提問時說，儘管有很多曲折，《茶館》下冊簡體字版順利的話今年就會出版。

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