習近平：AI領域要佔先機 建自主軟硬件系統

習近平指出，近年來中國AI綜合實力整體性、系統性躍升，同時，在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項。他要求正視差距、加倍努力，全面推進AI科技創新、產業發展和賦能應用，完善AI監管體制機制，牢牢掌握AI發展和治理主動權。他要求持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟件等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智能基礎軟硬件系統。

加緊制定法規 確保AI安全可控

習近平提出，中國數據資源豐富，產業體系完備，應用場景廣闊，市場空間巨大。惟AI帶來前所未有發展機遇的同時，也帶來前所未遇風險挑戰。他強調要加緊制定完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則，構建技術監測、風險預警、應急響應體系，確保AI安全、可靠、可控。

中國電子信息產業發展研究院昨日在安徽合肥發布《中國人工智能區域競爭力研究報告》。中新社報道，報告指2024年中國AI產業規模突破7000億元（人民幣，下同），連續多年保持20％以上的增長率，認為中國AI產業已進入技術攻堅與產業化應用並重的關鍵階段。

去年中國AI產業規模破7000億元

報告顯示，2024年，浙江憑藉AI產業實力提升首次躋身引領者梯隊，超越廣東、上海、北京位居區域潛力第一；在AI創新能力評價方面，廣東以80.5分位居榜首。此外，資本流動呈現明顯區域集聚特徵，北京、上海和浙江三地吸引了中國AI投資近78%的資金，重點投向大模型、多模態系統等前沿領域。