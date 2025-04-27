拆局：與罷藍集會打對台 分析料各鞏固同溫層

國民黨炮轟執政黨濫用司法打擊藍營的罷免行動，其中一宗近期備受關注的「幽靈連署」案件中，國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑等3人涉嫌偽造文書，前日被宜蘭法院裁准羈押禁見。該案源於，中選會核查藍營提交的民進黨立委陳俊宇罷免案連署資料4000多份，不合格率超過兩成，其中包含46份「死亡連署」（連署人為死者）、200多份偽造文書與其他資料不全等。

學者：集會難吸引中間選民

學者分析，國民黨此次號召群眾上凱道「反獨裁」，頗有和罷免藍委團體419凱道「反共護台」、「反統戰」活動較勁的意味。而且國民黨的「反綠共、戰獨裁」民主主張因是最近才提出，還沒有效傳播出去，一般民眾可能只理解為在野黨要對抗執政黨。

藍營期盼原本對大罷免議題較無感的選民，能因台灣無力招架美國的關稅政策走上街頭，但因關稅政策尚未對台灣產生實質影響，令這樣的可能性降低。東吳大學政治系副教授左宜恩對《聯合報》表示，雙方的集會均還是以鞏固同溫層為主，白營支持者對民眾黨前主席柯文哲持續遭到羈押的憤怒程度，目前看來也似乎已過高峰期，因此無論藍白陣營，欲藉由426凱道活動吸引中間選民恐怕較難達成。左宜恩指出，藍白陣營如欲藉由凱道活動反制大罷免行動，自身重要政治人物團結一心亦很重要，如此才有機會成功營造反罷免氣勢，進而轉化為下一次選舉的政治能量。

明報記者