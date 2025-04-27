藍白大集會「戰獨裁」 呼罷免賴清德 號稱25萬人 朱立倫：5‧20後立院提出人民推倒

政要紛登台 韓國瑜斥綠「想打清一色」

台灣藍綠罷免風潮下，藍營發動罷免綠委後遭調查「幽靈連署」，而民眾黨前主席柯文哲也捲弊案羈押，藍白同控司法不公。中央社報道，示威活動昨下午2時30分在雨中登場，藍白支持者穿上雨衣，有民眾在場發放青天白日滿地紅旗，邀請大家一起揮舞，並隨着舞台上的演講者高呼「賴清德下台」、「把民主還給台灣」等口號。主辦單位在下午5時許宣布，現場人數已經超過25萬人。

國民黨在現場展現最大的團結力量，前黨主席馬英九、立法院長韓國瑜、副立法院長江啟臣及國民黨立委紛紛上台致辭，或率領群眾高喊口號。地方執政力量包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕和眾多縣市長、議長蜂擁登台。

壓軸登場的朱立倫指出，賴清德就任後「一黨專權」消滅在野黨，國民黨今天「反中共，也要反綠共」；今年520後，立法院要立刻提出罷免賴清德。韓國瑜表示，民進黨對外宣傳台灣民主，對內卻謀殺民主，「打麻將只想打清一色」。他呼籲綠營停止罷免。國民黨團總召傅崐萁表示，不止提罷免案，也會發動彈劾，一定要讓賴清德下台。

黃國昌致辭時說，民眾黨站在對抗賴清德獨裁的道路上，一步都不會退縮，他知道賴清德不止是要消滅民眾黨和柯文哲，更是讓台灣成為「順賴者昌，逆賴者亡」。

會否用修憲罷賴 朱：所有方法都要努力

立法院共有113席，根據台灣《總統副總統選罷法》規定，總統副總統罷免案須經29席立委提案，並經76席立委同意後才能成立。就職未滿一年者，不得罷免。目前在野黨在立院佔62席，還少14票。此前有國民黨立委提出修憲增訂「人民直接罷免總統」。

因被認定是4月17日台北地檢署外抗議活動首謀，朱立倫昨於活動結束後，在聲援群眾簇擁下，步行至台北中正一警分局接受約談，警詢後將依違反集會遊行法把案件函送北檢偵辦。朱立倫昨晚離開警局時被傳媒問及是否採修憲等方式罷免賴清德，他說「所有方法都要努力」，「最後一定是要靠人民力量推倒獨裁」。

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