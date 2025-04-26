教培機構員工「加班18日」猝死 公司稱當天無加班

據死者親屬透露，死者李某2020年畢業於華中農業大學後一直在猿輔導工作，原計劃5月2日舉行婚禮。在4月22日晚上8時許，女友給死者打電話時，對方正在加班。到了9時許失聯。次日，清潔工發現李某死亡。但對於死者是否連續加班，該親屬稱不知情。

事件引發輿論關注後，猿輔導昨在聲明中回應，員工發生意外期間，正值武漢公司員工倒休假期（調休），當日所在團隊沒有安排加班。武漢公安東湖新技術開發區分局工作人員亦證實，勞動保障監察局已介入，但稱未見到相關「工亡」申報材料。

內媒曾報道涉事公司管理苛刻

公開資料顯示，猿輔導是由北京猿力科技開發的在線輔導App，於2015年上線。內地「封面新聞」2023年曾曝光猿輔導武漢公司管理苛刻，前員工指該公司加班嚴重，單日加班超過6個小時；日常管理方面，吃飯、上廁所都需要報備。亦有報道引述去年辭職的員工指，工作幾乎每天加班，一個人負責400個學生，「賣課」（銷售補習等課程）過程要錄音。公司會抽查錄音，每天很焦慮。