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機械人賽波格鬥驗證技術 150「選手」無錫比拼10大項 科企蒐數據

【明報專訊】對着觀眾瘋狂「比心」的機械狗、積極投籃的機械人......一場特殊的機械人運動會昨日在江蘇無錫正式開賽，超過150名機械人「選手」展開比併，參賽項目包括競速跑、越野跑，還有足球、籃球、格鬥等競賽類展示項目。

數日前，全球首次「人機共跑」的機械人半程馬拉松賽事引起廣泛關注，無錫的這場首屆具身智能機械人運動會，則更進一步。綜合新華社、《證券時報》等報道，運動會圍繞競技賽和應用賽，設置競速跑、越野跑、足球、籃球、舞蹈、格鬥、搬運、智能抓取等10個大項，將評選出技術類、互動類、場景類、設計類4大類獎項。

競跑項目須越不同地形障礙

在競速跑、越野跑的項目中，機械人要挑戰穿過草地、水坑、斜坡等，並要在沿途避開護欄障礙物，考驗機械人在複雜地面的行進、爬坡、避障等能力。在足球項目中，機械人要展開「2對2」對抗。格鬥賽場上，1.5公斤級的機械人碰撞擊打，儼如一場「機械人大閱兵」。此次賽事的人類裁判，主要從步態、續航能力、認知計算甚至表情識別等方面評判「選手」。

據現場的片段顯示，在足球比賽中，機械人以較為緩慢的步伐，將足球踢入龍門，而守門的機械人反應不及，無法阻截；現場有機械人摔倒後自行爬起，但亦有機械人因「受傷」而要被擔架抬走，換上備用機械人。在籃球比賽中，機械人用手指緩緩抓起籃球，時而失手、時而投中。

互動體驗區 比投籃冲咖啡

備受關注的宇樹機械人也參賽，還將參與舞蹈環節，與東莞市本末科技、深圳市優必選的機械人同台演出。負責組織此次機械人格鬥項目的王奕濤表示，大家都在追求突破，努力創新。「那麼多競技項目，把機器人展示的尖端技術整合起來看，就代表這個產業的強大。」王稱，如果機械人比賽不小心摔倒，反而「更開心」，「這些團隊就想通過有強度的體育活動，來測試機器人的穩定性、收集數據」。

在賽場外，大會還設置了互動體驗區，觀眾可以品嘗機械人製作現磨咖啡，或者與機械人下棋、比併投籃。

此次舉辦比賽的無鍚市近日公布《無錫市具身智能機器人產業發展實施方案（2025—2027年）》，目標是三年內產業規模超300億元人民幣、產業集群企業增至200家。

相關字詞﹕AI（人工智能） 具身智能 機器人 機器人運動會

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