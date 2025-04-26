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北京聞風：關稅戰焦灼 中國修煉內功 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】2025年全國貿易摩擦應對工作會議24至25日在北京召開。會議指出，當前中國貿易摩擦進入高強度階段，面對困難挑戰，要堅定信心、保持定力、講究策略，在危機中育新機，於變局中開新局。美對全球濫加關稅3周餘，北京觀察家稱，中美貿易摩擦歷經「起、升、轉」3個階段，目前雙方較量正焦灼相持，考驗中國定力。

特朗普近日公開表示考慮大幅降低對華關稅。有分析認為，濫加關稅亦令特朗普承壓，因此態度才有所緩和。「過招至今，中國已逐漸扭轉被動。」中國人民大學國際關係學院教授王義桅指，特朗普從最初的高姿態，到集中火力對付中國，中國均冷靜應對。

學者：美放談判假消息試探中國

「但特朗普不大可能真正放棄強硬立場。」王義桅說，現在美國開始釋放中美關稅談判的「假消息」，此舉既是策略調整，也包藏試探中國的意圖。無論特朗普意欲如何，對中國的考驗仍然是自己能否穩得住。

關稅戰背景下，中國近半月對外合作交流明顯增多，並陸續發布多項擴內需舉措。昨日的中共中央政治局會議強調，要多措並舉幫扶困難企業。如加強融資支持、加快推動內外貿一體化、加快全國統一大市場建設，並強調着力保民生，對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例等。

本月以來，中央多部門加力應對關稅衝擊。商務部、海關總署先後分別召開美資企業圓桌會及進出口企業、行業協會商會座談會。中旬，國務院批覆同意《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》。23日，商務部又召開外資企業圓桌會。

學者：加速民營經濟促進法立法 釋擴開放信號

「近期官方密集動作釋放出更為強力的調整信號。」中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲分析稱，此輪施策着重因應關稅衝擊，同時中央的注意力依舊在國內——加大金融支持，保障受影響企業生存重在支持民營企業；內外貿一體化旨在構建強大國內市場，與統一大市場建設並提，顯示兼顧應對局勢的力度與質量。

此外，全國人大常委會將於27日再度審議《民營經濟促進法》草案，全國人大常委會法制工作委員會昨表示，草案經過反覆修改後已較為成熟，建議進一步修改完善後及早審議出台。受訪學者稱，相關立法加速的指向性不言而喻，同時釋放出中國準備「逆勢」擴大開放的信號。日前，《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》公布。高凌雲說，強化金融對外向型企業的支持，有利於形成更加適配外向型經濟的金融體系。

「中國已有戰略定力，也在因勢漸次施展策略。」高凌雲強調，中國一直在按既定戰略推進經濟轉型，經此一戰，中國更堅定決心要提速提質，築牢抗壓發展的經濟底座。

文：鍾鳴九

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