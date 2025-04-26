拆局：休漁期成菲挑戰主權時機 中國主動造勢應對

此次中方調查的鐵線礁，與南沙第二大島中建島（菲控）同在鐵峙礁盤內，中國海警登上的沙洲距離中建島不足7公里。

中方實控沙洲將對菲駐軍形成極大壓力，因此鐵線礁成為近年中菲爭端點之一。去年3月，菲律賓組織國內外記者登上鐵線礁考察，中方海警執法人員登礁並查證處置。今年1月24日，菲律賓3003號和3004號船企圖登鐵線礁採集砂樣，被中國海警船攔阻管制、警告驅離。

華海警登沙洲距菲控中業島7公里

中國實施的南海休漁措施，也被菲方視為挑戰主權時機。去年5月中，菲民間組織Atin Ito召集100艘漁船組成船隊到黃岩島宣示主權，被中國數十艘海警船和海上民兵船阻止。菲海軍已表示今年會對Atin Ito提供必要支援，以彰顯菲方對南海的主權。

南海目前形勢複雜，美菲「肩並肩」大型軍演正在舉行（4月21日至5月9日），內容包括模擬擊退對島嶼的攻擊，日本首度派艦參與4月27日於呂宋北部外海舉行的多邊海上演訓。

明報記者