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拆局：休漁期成菲挑戰主權時機 中國主動造勢應對

【明報專訊】為期三個半月的中國南海休漁期將於下周四（5月1日）開始，菲律賓環境與自然資源部此前預告要到南海禮樂灘、司令礁考察生物多樣性，菲民間組織「這是我們的」（Atin Ito）聯盟也正組織5月到南海宣示主權。新一輪爭端一觸即發之際，中方發布南沙島礁生態報告、登礁巡查，被視為主動造勢應對。

此次中方調查的鐵線礁，與南沙第二大島中建島（菲控）同在鐵峙礁盤內，中國海警登上的沙洲距離中建島不足7公里。

中方實控沙洲將對菲駐軍形成極大壓力，因此鐵線礁成為近年中菲爭端點之一。去年3月，菲律賓組織國內外記者登上鐵線礁考察，中方海警執法人員登礁並查證處置。今年1月24日，菲律賓3003號和3004號船企圖登鐵線礁採集砂樣，被中國海警船攔阻管制、警告驅離。

華海警登沙洲距菲控中業島7公里

中國實施的南海休漁措施，也被菲方視為挑戰主權時機。去年5月中，菲民間組織Atin Ito召集100艘漁船組成船隊到黃岩島宣示主權，被中國數十艘海警船和海上民兵船阻止。菲海軍已表示今年會對Atin Ito提供必要支援，以彰顯菲方對南海的主權。

南海目前形勢複雜，美菲「肩並肩」大型軍演正在舉行（4月21日至5月9日），內容包括模擬擊退對島嶼的攻擊，日本首度派艦參與4月27日於呂宋北部外海舉行的多邊海上演訓。

明報記者

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