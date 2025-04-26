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華發生態報告、登礁展國旗宣南沙主權 稱鐵線礁牛軛礁4沙洲非填海 批菲垃圾危害珊瑚

【明報專訊】中國自然資源部昨日發布調查報告，表明南沙群島鐵線礁、牛軛礁4個沙洲均屬於自然形成，批駁菲律賓等國有關「中國填海造陸」的指摘，報告並指控菲方持續施工建設中業島，以及菲方漁船活動和棄置垃圾的行為，影響珊瑚礁生態系統健康。官媒也發布中國海警執法員登上鐵線礁巡查、展示五星紅旗宣示主權畫面，並清理菲方殘留的垃圾；專家指此舉顯示中方對相關島礁實現有效管控。

鐵線礁位於南沙群島北部，在菲控中建島和中國填海造島的渚碧礁中間。在鐵線礁南面約130公里的牛軛礁，位於南沙群島九章群礁東北端。

中國自然資源部南海發展研究院、南海生態中心、南海調查中心等單位昨日共同發布的《鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統調查報告》指出，基於衛星遙感和現場調查數據，顯示鐵線礁礁坪上現有3個沙洲，牛軛礁礁坪上現有1個沙洲，均屬於自然形成，高潮時均露出海面。沙洲及附近海域沉積物高度同源，未發現陸源物質輸入；4個沙洲具備顯著的自然特徵，位置和形態呈現規律性變化，發育形成具有充足的物質來源，是正常的自然地理現象。

調查稱鐵線礁海星爆發致生態退化

調查表明，菲律賓炮製「中國在鐵線礁傾倒珊瑚碎屑」、有關國家造謠沙洲的形成是中方「填海造陸」等言論，毫無科學和事實依據。調查發現，鐵線礁珊瑚礁生態系統退化嚴重，環礁礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積持續下降；牛軛礁珊瑚礁生態系統總體健康。報告指出，長棘海星爆發是導致鐵線礁珊瑚礁生態系統嚴重退化的主要因素；熱帶氣旋襲擊及頻繁的人類活動特別是菲律賓在南沙中業島（菲控）持續展開施工建設是影響鐵線礁珊瑚礁生態系統健康的重要因素。

菲建設中業島 大量棄置物危害生態

中新社引述自然資源部南海發展研究院副院長黃華梅介紹，現場調查期間，在鐵線礁海域發現有菲律賓等外方漁船未經許可非法開展捕撈作業，菲律賓在中業島上非法開展施工建設，相關調查站位發現有漁線、漁網、塑料包裝、鐵筒、玻璃瓶等人為棄置物，部分帶有菲律賓文，部分帶有產自菲律賓標識，「這些漁船活動及人為棄置物會對鐵線礁、牛軛礁的珊瑚礁生態系統健康產生一定的脅迫性影響」。

央視昨援引中國海警消息報道，今年4月中旬，中國海警在鐵線礁實施海上管控，行使主權管轄權。報道稱，中國海警執法員登上鐵線礁進行巡查，並對菲方非法活動的相關情況視像取證。此外，中國海警執法員還在鐵線礁展示五星紅旗宣示主權，並清理鐵線礁上殘留的塑料瓶、木棍和其他碎片垃圾。

針對中國海警登上鐵線礁展開維權行動，中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒對《環球時報》表示，這表明中國海警對固有領土實現了有效管控和定期巡邏，展示了依法依規保護海洋環境的態度。

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