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京被指豁免部分美晶片醫藥品關稅

【明報專訊】多家傳媒周五（25日）引述消息報道，稱中國政府已停止向部分美國進口貨品徵收125%關稅，包括部分晶片、醫藥品等高度依賴美國的貨品關稅。中國美國商會表示，北京正查詢哪些美國貨沒有替代品，又指過去一周部分美國商品已毋須繳關稅，形容是好迹象。美國有線新聞網絡（CNN）引述多間內地電子零件進口商稱，已收到海關通知部分來自美國的貨品全面豁免關稅。

中國美國商會：京查詢沒替代品美貨

中國美國商會會長何邁可（Michael Hart）周五在北京舉行的記者會上表示，部分商會成員企業報告上周起有數批輸華貨物未被徵收關稅，「中國政府一直在詢問我們的企業：『你們從美國進口哪些東西，是其他地方找不到的？如果中斷了，是否會癱瘓你們的供應鏈？』」何邁可形容，美中雙方「似乎都正小心行事，不希望全面中斷彼此貿易」。他對路透社表示，以其所知已獲中方豁免關稅的只有醫藥製品。路透社引述一名知情人士報道，中國商務部一支專責小組正要求企業申報可免關稅的貨品清單。

CNN引述3間位於深圳的電子零件進口商，稱中方已悄悄撤銷針對部分半導體貨品關稅。深圳市恆捷供應鏈有限公司和太航半導體稱，周四已收到地方海關通知，8項從美國進口的半導體或集成電路相關貨品全免關稅。正能量供應鏈服務負責人則稱，周四為客戶清關時，發現除記憶體晶片外，大部分半導體的關稅獲降至零。

CNN報道，中方最新豁免似乎只適用於邏輯晶片，該種晶片用於處理和控制數據流，而這正是美國在全球佔優勢的領域。

CNN報道，內媒《財經》周五亦引述多間半導體進口商，報道相關美國進口貨豁免關稅的消息。報道於發布約3小時後被移除。

彭博社則報道，中國當局亦正考慮撤銷醫療器材、乙烷等工業化學品、飛機租賃等的關稅，指中國企業在這些方面高度依賴美國進口。法國飛機引擎製造商賽峰集團（Safran）周五表示，中國已對「若干類航太設備零件」給予關稅豁免，其中包括引擎與起落架。

彭博：日考慮抵制美抗中貿易聯盟

中國外交部發言人昨回應有關中國對部分美國貨品豁免125%關稅的報道時，表示「不了解具體情况」。

另外，彭博社昨引述現任和前日本官員報道，鑑於東京與北京之間的重要貿易關係，日本考慮抵制美國將其納入抗中貿易聯盟的努力。

（彭博社/路透社/CNN）

（關稅戰）

相關字詞﹕醫藥 中美角力 關稅戰 中國美國商會 半導體 晶片 關稅 日本

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