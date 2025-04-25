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首屆具身智能機械人運動會 六小龍宇樹將比舞

【明報專訊】為期3天的首屆具身智能機械人運動會昨（24日）在江蘇無錫市舉行。在競速跑項目中，「杭州六小龍」之一的宇樹機械人將與國家地方共建具身智能機械人創新中心（北京）、國家地方共建人形機械人創新中心（上海）以及來自深圳、上海、西安、重慶等地的機械人企業同台競技。

據「網球網」報道，首屆具身智能機械人運動會有100多家相關企業報名參加。除了激烈的競速跑比賽，宇樹機械人還將參與舞蹈表演環節。

小鵬機械人亮相滬車展

何小鵬：擬2026量產

有分析人士認為，宇樹科技突然宣布參加首屆具身智能機械人運動會與其產品在4月19日舉辦的北京機械人半馬比賽成績有一定關係。宇樹科技當時對外表示，公司並沒參賽，參賽機械人是客戶購買用於展示的產品，賽前宇樹科技並沒有進行調試。

另邊廂，小鵬汽車董事長何小鵬前天在2025上海車展上宣布，配備60個可動關節、身高達到178厘米的小鵬機械人IRON在車展現場亮相。「澎湃新聞」報道，何小鵬稱，小鵬人形機械人已進入工廠實訓階段，目標2026年實現規模化工業量產。何小鵬表示，「10年前，新能源汽車還是車展上的新鮮事物，而現在已經成了絕對主力。下一個10年，我想人形機器人也會越來越多地現身車展」。

相關字詞﹕小鵬汽車 宇樹科技 機械人

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