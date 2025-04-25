神二十順利升空 3太空人將接力神十九

「央視新聞」報道，昨下午，神舟二十號載人飛行任務太空人乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。3名太空人在第十個「中國航天日」當天領命出征。

火箭點火起飛約10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，太空人乘組狀態良好。神舟十九號3名太空人通過上行的中央廣播電視總台直播信號，實時觀看了神舟二十號發射全過程。

在空間站工作生活期間，神舟二十號太空人乘組將開展多項科學與應用實驗和試驗，進行多次出艙活動。目前，空間站組合體已進入對接軌道，飛船將按照預定程序與空間站組合體自主快速交會對接，神舟二十號太空人乘組將與神舟十九號太空人乘組在軌輪換。神舟十九號載人飛船計劃於本月29日返回地球。

昨日，中國國家航天局發布了《嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果》，同意6個國家的7家機構的申請，並在現場與來自5個國家的5家機構簽署了嫦娥五號任務《月球樣品借用協議》。

6國獲申借嫦五月球樣品

天問探測資源開放20千克

除了嫦娥探月工程，國家航天局還面向國際社會共開放「天問三號」探測器20千克質量資源，與國際同行共同開展火星探測與研究。「天問三號」任務是中國行星探測工程的重要組成部分，計劃於2028年前後發射。